«Была некая пауза»: куда пропала звезда сериала «Ольга» Ксения Суркова

Сыгравшая Аню в сериале «Ольга» Ксения Суркова в последние годы не появляется на телеэкранах. Актриса объяснила, что решила сделать паузу в карьере, но она все же решила принять участие в шоу «Последний герой», съемки которого проходят на Алтае.

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Суркова опровергла догадки журналистов о том, что ушла в декрет. Актрисе понадобилось переосмыслить жизненные приоритеты и наметить новые цели.

«Была некая пауза, переосмысление, переоценка каких-то жизненных приоритетов, набирание новой "массы", актерского "жира", жизни. Как раз и "Последний герой" — это то, что действительно меняет тебя очень сильно», — призналась 35-летняя актриса в разговоре с Kp.ru.



Ксения планирует набрать силу, мощь и снова делиться тем, что накопилось. В планах у знаменитости создание собственного проекта.

Актриса собирается сниматься в кино, несмотря на экстремальную жизнь в шоу. Картины с ее участием выйдут в следующем году.

Также Суркова делает первые шаги в режиссуре: она планирует снять короткометражный фильм.

Ксения снималась в «Ольге» с 2016 по 2023 год. Ей досталась роль дочери главной героини.

Ранее актриса рассказывала, что съемки в сериале сказались негативно на ее здоровье. У Сурковой выпадали волосы, а температура понизилась до 35 градусов.