Ольга Прокофьева рассказала о съемках в «Моей прекрасной няне»

Ольга Прокофьева, известная своей ролью директора продюсера Жанны Аркадьевны в популярном российском сериале «Моя прекрасная няня», раскрыла неизвестные детали своего участия в проекте, который принес ей любовь и славу. Несмотря на теплые воспоминания, актриса вспоминает, что начало съемок было далеко не радужным. В интервью журналу «7Дней» Прокофьева поделилась, что условия работы были крайне тяжелыми, особенно в первый год съемок.

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«У нас с Настей Заворотнюк были самые низкие гонорары, а условия были почти спартанские — до зимы даже удобства были на улице, что для съемочной площадки весьма необычно», — рассказывала Ольга.



Ситуация начала меняться только после того, как сериал набрал популярность и привлек рекламодателей. Сергей Жигунов, исполнитель одной из главных ролей и неофициальный лидер актерского состава, взял на себя роль наставника.

«Значит, так, девчонки, садитесь «за парту», буду вас учить, как нужно вести дела», — так Жигунов начал обучение своих коллег основам шоу-бизнеса и возможностям заработка на рекламе.



С течением времени, коллектив сериала стал настоящей семьей, где Жигунов часто устраивал сюрпризы для своих коллег.

«Он любил удивлять нас. Например, в обед мог сказать: «Поехали, я здесь рядом нашел хороший ресторанчик», — и угощал нас. А на Новый год притащил живую елку, которую мы установили в холле возле гримерок», — вспоминает Прокофьева.



Однако, несмотря на улучшение условий и общую атмосферу на съемочной площадке, начальные трудности оставили значительный отпечаток на воспоминаниях актрисы. Её история подчеркивает, что даже популярные сериалы могут иметь за кулисами совсем другую реальность, о которой зрители часто даже не подозревают.