Вигго Мортенсен — о возвращении к роли Арагорна

В свежем интервью изданию The Hollywood Reporter, Вигго Мортенсен, известный по роли Арагорна в трилогии «Властелин колец», вновь прокомментировал своё возвращение к роли персонажа. Речь идёт о картине «Властелин колец: Охота на Голлума».

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По словам Вигго, он готов вернуться к роли Арагорна и в том случае, если у ленты будет отличный сценарий. Актёр пошутил, что большую роль играет и его финансовое благополучие. К примеру, артист точно сыграет в «Охоте на Голлума», если у него будет мало денег.

Сценарий для меня важнее всего, если только я не разорён и у меня есть работа.



Ранее Мортенсен отмечал, что вернётся к роли Арагорна, поскольку не видит в этом преград — только свой возраст.

Ранее Питер Джексон рассказал, что будущая картина расскажет предысторию Голлума и покажет ту часть истории персонажа, которую авторы не осветили в предыдущих фильмах. Премьера «Властелина колец: Охота на Голлума» запланирована на 2026 год, а точная дата пока неизвестна.