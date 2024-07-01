Звезда сериала «Острые козырьки» тайно родила первенца

Ирландская актриса Шарлин МакКенна, известная по роли в культовом сериале «Острые козырьки» заявила, что впервые стала мамой. В интервью на RTE Radio 1 40-летняя артистка призналась, что родила еще в марте и держала беременность в тайне, передает Daily Mail.

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Шарлин МакКенна сообщила, что у них с супругом, американским актером Адамом Ротенбергом, родилась дочь Марта Жозефина. По словам актрисы, радостное событие в их семье произошло еще в марте, но она предпочитала не афишировать это и наслаждаться новой для себя ролью матери.

«У меня родился маленький ребенок, поэтому я уже давно не в курсе событий. Я просто нахожусь в режиме „гнездования“ и наслаждалась своей маленькой девочкой. Она очень особенная», — поделилась Шарлин МакКенна.



Звезда «Острых козырьков» отметила, что сейчас она работает над «новым проектом» и «прекрасным проектом» собственного производства.

«Я думаю, что это невероятно особенная, трогательная и прекрасная постановка, если можно так выразиться», — высказалась артистка.



Знаменитость признавалась, что до сих пор живет с «экзистенциальным ужасом», что ее актерская карьера когда-то завершится.

Отметим, что недавно о пополнении в семье сообщила и другая звезда «Острых козырьков» Софи Рандл. Актриса рассказала, что родила мальчика. У знаменитости и ее мужа, актера Мэтта Стоккоу, также есть трехлетний сын Генри.

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