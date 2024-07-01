Звезда «Улиц разбитых фонарей» раскрыл размер своей пенсии

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», заслуженный артист России Сергей Селин раскрыл размер своей пенсии. Его слова приводит aif.ru.

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Селин сообщил, что ежемесячно получает от государства 37,5 тысячи рублей. Он отметил, что ему не положены прибавки к пенсии.

«[Актрисе] Насте Мельниковой все-таки удалось добиться того, чтобы народным артистам, включая народных художников, балетных артистов, платили, как и в Москве, 30 тысяч рублей дополнительно. А я заслуженный», — пояснил артист.



Исполнитель роли старшего лейтенанта милиции Анатолия Дукалиса отметил, что его не заботит сумма пенсии, так как он заблаговременно позаботился о будущем.

«Кто-то может, кто-то нет это себе организовать», — заключил он.



Ранее звезда фильма «Большая перемена» Наталья Гвоздикова пожаловалась на маленькую пенсию.