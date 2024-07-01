Как сейчас живет Алексей Нилов

Звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Опера. Хроники убойного отдела» Алексей Нилов стал реже появляться на экранах и страницах прессы. Чем он сейчас занимается, какие факты Нилов раскрыл про свою жизнь, где сейчас снимается?

Что Нилов рассказал про алкоголизм и клиническую смерть

Алексею Нилову пришлось столкнуться с алкогольной зависимостью, и, по слухам, из-за спиртного он якобы трижды переживал клиническую смерть. Однако в интервью программе RTVI «Легенда» актер рассказал, что правдивы слухи только про случай в 2000 году: тогда он действительно потерял сознание и очнулся в госпитале. Остальные два случая придумали СМИ.

Нилов признался, что когда-то алкоголь для него многое значил.

«Когда трезвый — меня надо было пинать [чтобы играл], мне вообще ничего не хотелось. Как только я выпивал стакан, я сразу начинал общаться, делать добро, ходить играть, обсуждать, репетировать, работать и так далее. Сейчас я не пью, поэтому работать мне все сложнее и сложнее. Алкоголь — это очень тонкая вещь. Я все это попробовал за всю свою жизнь, и сейчас мне интересен вот сам дистиллят и те мысли позитивные, которые у меня рождаются в связи употреблением», — рассказал Нилов в беседе с RTVI.



Что происходит с семейной жизнью Алексея Нилова

У Нилова было несколько жен, как официальных, так и неофициальных. Уже 20 лет актер живет с четвертой супругой Еленой. В передаче Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» актер рассказал, что жена изменила его в лучшую сторону.

«20 лет разбираемся, почему нам удается сохранять отношения. Может быть, потому что она не актриса, не музыкант, но при этом очень творческий человек. Человек, который меня любит и которого люблю я», — сказал актер, выразив признательность жене за то, что она терпела его непростой характер и публичность.



Отец актера, звезда советского кино 87-летний Геннадий Нилов, рассказал, что Елена очень хорошо влияет на Алексея, «занимается своим мужем», «ему появилось куда возвращаться».

Почему у Нилова не сложились отношения с сыном

С сыном от третьей жены Ирины Климовой отношения у Нилова не сложились. Актер рассказал Корчевникову, что оставил ребенка практически новорожденным, а сейчас ему скоро 21 год, и он не отвечает на звонки.

«Я все время хотел выяснить, кем он себя видит, как он хочет жить. Потом совершенно неожиданно мама его Ирина Климова прислала его фотографию. Оказалось, что их сын с апреля ходит в зал и хочет быть фитнес-тренером. Но оказалось, чтобы стать фитнес-тренером, нужно иметь медицинское образование. Сейчас я узнал, что он хочет быть психологом. Вот такие какие-то перепады, видимо, наследственность», — рассказал Нилов.



Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» пошутил, что с сыном встретиться никогда не будет поздно: например, он может нанять сына психотерапевтом, и тогда у сына будет возможность работать, а у актера возможность общаться с сыном.

За что Нилов раскритиковал сериал «Слово пацана»

В интервью RTVI Нилов признался, что уже первая серия «Слова пацана. Кровь на асфальте» вызвала у него отвращение. Он заверил, что Жора Крыжовников — «прекрасный режиссер», а в киноленте сыграли «отличные ребята» и сериал получил великолепный пиар.

«Я посмотрел первую серию — ну мне было отвратно. Не потому, что это страшно или что-то, да страшнее видали, господи. Но какое-то вот ощущение такой нечистоплотности. Но я понял, что, вероятно, это была задача именно так поставлена. Но результат, по-моему, противоположный возымелся: тут же сразу блатная романтика, убийства, вот это все», — считает Нилов.



Где снимается Алексей Нилов

После начала пандемии коронавируса Нилов начал меньше сниматься в кино, но уходить из профессии он не собирается, заверил он Teleprogramma.pro.

«Что касается слухов, пока есть возможность зарабатывать деньги, я буду их зарабатывать. А если не будет возможности, то буду жить на пенсию», — объявил Нилов.



В 2023 и 2024 годах на экраны вышли несколько фильмов и сериалов с Алексеем. Так, на экранах появились четвертый и пятый сезоны сериала «Условный мент», где Нилов играет главную роль Вениамина Воронова (Ворона). Также в текущем году вышел криминальный сериал «Изгой-2. Нечисть» режиссера Михаила Вассербаума. В 2023-м выходили «Сыновья Большой медведицы», мини-сериал «Грибной дождь» и фильм «Моя девочка».