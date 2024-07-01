Анна Пересильд назвала актера, с которым хотела бы поработать

Российская актриса Анна Пересильд заявила, что хотела бы еще раз сняться с Иваном Янковским, передает корреспондент NEWS.ru с церемонии вручения премии «Ника». Звезда снималась с актером в сериале «Слово пацана».

Я бы хотела еще раз поработать с Иваном Янковским, — отметила Пересильд.

Также Пересильд рассказала, что восхищается Сергеем Буруновым. Она заявила, что ей понравилась его игра в сериале «Слово пацана».

До этого Пересильд рассказала, что столкнулась с хейтом после выхода картины «Нежность» с ее участием. Звезда сериала «Слово пацана» отметила, что ей неприятно читать подобные комментарии.

При этом Пересильд заявила, что старается различать обоснованную критику и хейт, который не стоит внимания. Пока она справляется с этой задачей, добавила Анна. Артистка призналась, что очень избирательно относится к фильмам и сериалам, в которых снимается. Иногда принятие решений идет сначала на уровне родителей — Юлии Пересильд и Алексея Учителя, как это было с проектом «Слово пацана».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал отвратительной игру Пересильд в сериале «Слово пацана». По мнению критика, персонаж Айгуль получился «картонным». Вместе с тем критик похвалил работу актера Рузиля Минекаева, который исполнил роль Марата.