Кемстач перечислил актеров, с которыми хотел бы сняться в кино

Российский актер Леон Кемстач заявил, что хотел бы сняться в фильме со своим отчимом Антоном Богдановым, передает корреспондент NEWS.ru. Также звезда сериала «Слово пацана» рассказал, что хотел бы поработать с Александром Петровым, а из голливудских звезд — с Кристианом Бейлом.

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С Сашей Петровым. Хоть мы и знакомы, но в любом случае был бы интересный тандем. А если назвать из голливудских актеров, хотел бы с Кристианом Бейлом. Это такая мечта, до которой, я надеюсь, дойду, — сказал Кемстач.



Ранее Кемстача раскритиковали за резкую смену имиджа. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он опубликовал фотографии, на которых предстал с окрашенными в светлый цвет волосами. Подписчики сравнили 15-летнего артиста с девочкой, а кто-то перепутал его с блогером Даней Милохиным.

До этого Кемстач признался, что однажды хотел бы сыграть роль Тома Сойера, поскольку очень любит книги писателя Марка Твена. Он заявил, что в какой-то степени ассоциирует себя именно с этим персонажем. Артист также рассказал о своих увлечениях, добавив, что раньше занимался вольной борьбой. При этом, по словам актера, он не приемлет драк и предпочитает решать конфликты дипломатическим путем.