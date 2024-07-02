«Быть и артистом, и человеком» в какой номинации Ширвиндту посмертно вручили «Нику»

Актер Александр Ширвиндт посмертно удостоен специального приза «Честь и достоинство» национальной кинопремии «Ника», передает корреспондент NEWS.ru с церемонии награждения. Объявил об этом со сцены театра «Маска» российский актер Леонид Ярмольник.

© РИА Новости

"Своим рождением и жизнью я, конечно, обязан папе и маме. Но инструкции, как пользоваться этой жизнью и этой профессией, я 40 лет получал от своего любимого учителя. Именно он меня научил быть и артистом, и человеком. Два года назад совет «Ники» принял решение вручить премию в номинации «Честь и достоинство» Александру Ширвиндту," — сказал Ярмольник.



Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни в московской больнице. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что гримерная Ширвиндта в Театре сатиры не станет его мемориальной комнатой из-за ее расположения и маленького размера, о чем сказала его коллега народная артистка России Алена Яковлева. Она призналась, что хотела бы, чтобы гримерные почивших артистов Театра сатиры могли стать их мемориальными комнатами, поскольку считает их личности уникальными и незабываемыми. В их числе она назвала Ольгу Аросеву, Анатолия Папанова и Веру Васильеву.