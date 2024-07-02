Возвращение в кино, суд, насмешки в Сети: куда пропала Юлия Высоцкая

Актриса Юлия Высоцкая вместе с супругом, режиссером Андреем Кончаловским, посетила церемонию вручения премии «Ника». Что известно о возвращении артистки в кино, почему над ней смеялись в Сети, каковы последние новости?

© РИА Новости

Что известно о возвращении Высоцкой в кино

Недавно кинокритик Александр Шпагин отреагировал на возвращение Юлии Высоцкой в кинематограф. Он рассказал порталу «Страсти», что артистка задействована в съемках нового фильма «Огненный мальчик» и это будет первый ее проект за несколько лет. Он добавил, что актриса с годами стала лучше играть благодаря «домашней школе» режиссера Андрея Кончаловского.

«Она выбирает проекты уже, потому что она вышла не просто в звезды, а в крупные российские актрисы. Тем более ей уже не нужно зарабатывать себе имя, да и с деньгами, я думаю, все у нее в порядке», — заявил Шпагин.



В центре сюжета картины, режиссером которой стала Надежда Михалкова, Макс — типичный московский подросток из обеспеченной семьи: избалованный, упрямый, инфантильный. Макс одинок — и внутренне, и внешне, и мучительно переживает это состояние. Мать Макса — председатель комитета по вопросам семьи и детей в Думе и готовится к очередному переизбранию. Властная, решительная женщина, она распланировала судьбу Макса на годы вперед: престижная учеба, престижная работа, карьера — но сама забыла, когда в последний раз говорила с сыном по душам.

Однажды в ночном клубе Макс оказывается втянутым в трагедию, которая может вынудить мать снять свою кандидатуру с выборов. И пока она мучительно решает, что ей важнее — карьера или единственный сын, Макса преследует тот ночной кошмар и попытки выяснить — виновник он или свидетель. И постепенно — впервые в жизни — Макс осознает, что нет никаких других. Есть только он сам и его ответственность за свою судьбу и свои поступки.

Что известно о судах и убытках Высоцкой

В марте Высоцкая проиграла суд по делу об использовании чужих фотографий еды в своем кулинарном проекте. Как сообщает Telegram-канал SHOT, знаменитость обязали выплатить 40 тысяч рублей и удалить снимки.

По информации журналистов, с иском в Арбитражный суд Москвы обратился один из фотографов. Мужчина увидел свои работы на сайте телеведущей «Едим дома». Фотограф обратился в суд с иском к компании Высоцкой.

Москвич настаивал на том, чтобы портал выплатил ему 125 тысяч рублей либо удалил снимки. Требования фотографа суд удовлетворил частично.

В январе стало известно, что Высоцкая планирует закрыть фирму «Кулинарная студия». Причиной этого стали убытки организации, сумма которых составила 4,7 млн рублей.

Как выяснили журналисты, ведущая программы «Едим дома» собрала документы, необходимые для ликвидации организации. При этом, как было сказано в публикации, Высоцкая останется совладелицей еще 13 компаний, связанных преимущественно с едой и ресторанами.

Телеведущая активно ведет соцсети и выпускает видео с авторскими рецептами в своих кулинарных шоу. В 2010 году стартовал проект «Завтрак с Юлией Высоцкой». Под руководством звезды запустилась социальная кулинарная сеть edimdoma.ru и первое кулинарное интернет-телевидение edimdoma.tv.

Высоцкую также знают по кулинарным книгам, общий тираж которых превысил 2 млн экземпляров. Она выпустила почти 50 книг, рассказывающих о нюансах приготовления праздничных, будничных и диетических блюд, а также консервации, десертов и другого.

В сентябре 2018 года запустила шоу «#сладкоесоленое» и «Мне это нравится!» на своем YouTube-канале. У Высоцкой есть несколько ресторанов.

Почему над Высоцкой насмехаются в Сети

Пользователи начали подшучивать над Высоцкой, после того как по Сети стали расходиться архивные выпуски ее шоу «Едим дома». Россияне снимали пародии на неудачные рецепты телеведущей. Наибольшее число пародий собрал рецепт макарон с водкой, горелых помидоров из духовки и супа из раковых панцирей.

Затем насмешки превратились практически в буллинг, к которому подключились даже российские звезды. Например, певица Ольга Серябкина выставила пост в соцсети с подгоревшими булочками.

«Я продолжаю осваивать высокую кухню от Юли Высоцкой», — подписала снимок артистка.



Жена комика Павла Воли гимнастка Ляйсан Утяшева и актриса Алла Михеева также не удержались от острот. Правда, экс-спортсменка позднее заявила, что позвала Высоцкую к себе в кулинарное шоу, ведь «у всех бывают промахи».

«Я позвала ее, у меня даже есть подтверждение. Мы ее звали со всей любовью и нежностью. Потом начался этот мейнстрим. Мы все неидеально готовим, у нас бывают промахи. Кинула в Telegram-канале клич, мол, отзовитесь кто-нибудь из представителей Юлии Высоцкой. И ответили!» — делилась с подписчиками Утяшева.



Заступились за Высоцкую немногие. Телеведущая Ксения Бородина, принимавшая участие в обсуждениях, подчеркнула, что поддерживала шутки, пока они были безобидными, однако, по ее мнению, настала пора прекратить насмешки.

Сама Высоцкая позже заявила, что не собирается прекращать кулинарную деятельность. Телеведущая также опубликовала фото с пирожками, подписав: «А эта все готовит».