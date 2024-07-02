Звезда «Ольги» Ксения Суркова рассказала, почему брала паузу в карьере

Актриса Ксения Суркова, известная по сериалу «Ольга», в интервью с «Комсомольской правдой» рассказала о том, что брала паузу в карьере, из-за чего и перестала появляться в проектах.

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По словам актрисы, ей нужно было взять паузу в карьере, чтобы переосмыслить себя и некоторые жизненные ценности. Участие в проекте «Последний герой», где герои выживают в Алтае, сильно помогло Ксении.

Нет, в декрет я не ушла. Была некая пауза, переосмысление, переоценка каких-то жизненных приоритетов, набирание новой «массы», актёрского «жира», жизни. Как раз и «Последний герой» — это то, что действительно меняет тебя очень сильно. Это как пауза, чтобы снова набрать эту силу, мощь и снова делиться тем, что накопилось.



Суркова подчеркнула, что очень хотела бы создать собственный проект. Актриса уже обдумывает его детали.