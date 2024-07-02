Юрий Назаров раскритиковал современную молодежь

Актер Юрий Назаров возмутился, что у современной молодежи «полный маразм в голове» из-за западной идеологии. Своим мнением 87-летний артист поделился с YouTube-каналом «Ломовка Live».

© РИА Новости

«Как можно оценивать нашу изуродованную молодежь, которая слушала западную идеологию? У них Бородино где-то под Сталинградом, а Сталин расстрелял Суворова. Все это случилось «благодаря» Соросам и тому самому «цивилизованному миру». А кто думать будет, соображать?» — заявил Назаров.



Он посоветовал молодежи учиться и напомнил о трудах Фридриха Энгельса. Назаров также назвал западный мир рабовладельцами. По его словам, именно из-за «цивилизованного мира» произошла блокада Ленинграда, и там же развилось террористическое движение ку-клукс-клан.

«Учиться, учиться, учиться. И людьми становиться, а не послушными бобиками», — высказался актер.



В мае Юрий Назаров резко осудил Дмитрия Назарова за «пресмыкание перед Западом». Он также заявил, что ему стыдно за слова и поступки своего однофамильца, которого пожилой артист сравнил с раздавленным слизняком без стержня.