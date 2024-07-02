Умер народный артист России Владимир Матвеев

По данным ТАСС, из жизни ушёл народный артист России Владимир Матвеев. Мужчине было 72 года, подробности его смерти не раскрываются. Отмечается, это смерть была скоропостижной.

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В его кинобиографии — роли в проектах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Ленинград 46», «Салют-7», «Последняя дорога», «Придел Ангела» и многих других. Владимир также участвовал в нескольких десятках спектаклей. Среди них «Как нарисовать птицу», «Левша», «Укрощение строптивой», «Мать» и «Старший сын».

За исполнение роли Каренина в спектакле «Каренин. Анна. Вронский» Матвеев был удостоен высшей петербургской театральной премии «Золотой софит», Царскосельской художественной премии.