«У меня на первом месте — семья»: как живет Людмила Мызникова после СВО

Людмила Мызникова прославилась благодаря роли Оксаны в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки». Как живет актриса после начала СВО, чем она сейчас занимается, как сложилась ее личная жизнь?

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Какими ролями запомнилась Мызникова

В фильме-сказке режиссера Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки», вышедшем на экраны в 1961-м, Мызникова сыграла будучи выпускницей актерской театральной студии в Киеве. Несколько лет назад она рассказывала в интервью NEWS.ru, что в молодости «была характером — один в один Оксанка».

«Иду по улице — и витрины отражают, какая я красивая. Так мне думалось тогда. И солнце, казалось, светит для меня одной», — делилась Мызникова.



Актриса вспоминала, что роль получила «как по мановению волшебной палочки», хотя пришла на киностудию на пробы в совершенно другой фильм, однако в коридоре столкнулась с Роу, присматривавшего Оксанку.

«В белоснежной шубке, платочке в красный горох по моде тех лет плыла по коридору. Навстречу — Роу. Поздоровался, хотя не были знакомы. И он громко сказал своей помощнице: "Так вот же — наша Оксанка!" Оказалось, присматривал исполнительницу на главную роль», — вспоминала артистка.



«Вечера на хуторе близ Диканьки» стали не единственной киноработой Мызниковой. На экране она воплотила и образ Снегурочки в короткометражке «Когда идет снег», а затем и эпизодические роли в картинах «Благие намерения», «Необычайный кросс», «Возвращение Мухтара — 3», «Призрак повара», «Возвращение Мухтара — 4», «Дорогие дети», «Музейные ценности», «Возвращение Мухтара — 5», «Экслибрис», «Возвращение Мухтара — 7».

Сама Мызникова говорила, что карьера в кино у нее не сложилась из-за ее увлеченности учебой на филологическом факультете Киевского университета имени Тараса Шевченко и семейных хлопот. Кроме того, артистка предполагала, что неправильно расставила приоритеты.

«Мне казалось, что я приеду после съемок в Киев и все двери передо мной сразу откроются. И я ожидала. Вместо того, чтобы идти. Я должна была устроиться в Театр русской драмы — меня ожидал режиссер Нелли. А я пошла туда, куда меня пригласили, — в Театр юного зрителя», — поясняла Мызникова в одном из интервью.



Актриса играла в ТЮЗе, ездила на гастроли. Жизнь артистки изменилась после того, как она узнала, что ее прадедушка был настоятелем Соловецкого монастыря. Тогда Мызникова ощутила особую связь с Богом. Артистка начала чаще ходить в церковь, работала в музее Киево-Печерской лавры, а затем основала вместе с мужем духовный театр «Мистериум».

«С супругом мы основали духовный театр "Мистериум", где ставили театральные представления, посвященные божествам. С труппой объехали всю Западную Германию, Польшу, Францию», — вспоминала Мызникова.



В 2020 году артистка говорила, что находится на пенсии и не выступает. Тем не менее она отмечала, что вместе с супругом ставит радиопьесы.

Как сложилась личная жизнь Людмилы Мызниковой

Мызникова вышла замуж за звукорежиссера Олега Белинского. В браке у пары родился сын Игорь.