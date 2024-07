Педро Паскаль пожаловался на Пола Мескаля из «Гладиатора 2»

Компания Paramount Pictures и портал Vanity Fair опубликовали материал, посвящённый фильму «Гладиатор 2». Журналисты опубликовали интервью с исполнителями главных ролей и режиссёром ленты Ридли Скоттом.

© Global Look Press

В одной из колонок Vanity Fair опубликовало жалобы Педро Паскаля, который сыграл в грядущей картине римского генерала и был вынужден сражаться с персонажем Поля Мескаля. Звезда The Last of Us заявил, что для него подобные сцены стали большим испытанием, ведь его коллега по площадке набрал мощную физическую форму.

Это было жестоко. Я называю его Пол Кирпичная Стена. Он стал таким сильным. Я лучше спрыгну с крыши, чем снова сражусь с ним. Драться с кем-то настолько талантливым и при этом куда более молодым… Помимо гениальности Ридли Скотта, Пол Мескаль — главная причина, почему я подверг своё бедное тело таким испытаниям.



Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября 2024 года. События ленты развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина будет связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и расскажет историю о восстании нового гладиатора.