Актер Дмитрий Назаров больше года назад уехал из России, раскритиковав СВО и власти. Где он сейчас, что с ним случилось, почему поклонники беспокоятся за его здоровье, может ли он еще выступать?

Что случилось с Дмитрием Назаровым

Театральный актер и звезда сериала «Кухня» долгое время выступал с резкой критикой России и российской власти: например, публично недоумевал, зачем в РФ отмечается День Победы. После начала СВО актер начал выступать со стихами — как собственного сочинения, так и переделками классиков, — в которых критиковал не только спецоперацию или Кремль, но и всю Россию в целом.

«Нам не отмыться никогда от вони липкого стыда!» — провозгласил Назаров в одном из своих стихотворений.



Лишь через год, 13 января 2023 года, Назаров вместе с женой, заслуженной артисткой России Ольгой Васильевой, был уволен из МХТ им. Чехова, где играл более 20 лет. Замдиректора по связям с общественностью Вадим Верник рассказал, что перед этим был «тяжелый разговор» с художественным руководителем МХТ Константином Хабенским. Назаров признал, что ситуация была ожидаемой и решение об увольнении принималось Хабенским нелегко и не сгоряча.

«Надо понимать, что это показательная порка. Он дал понять, что неприкасаемых нет. Нас в одночасье лишили театра, съемок, гастролей в восьми городах», — признался Назаров.



Назарова сняли с главной роли в новой экранизации романа Ильфа и Петрова «12 стульев», он должен был сыграть Кису Воробьянинова. В МХТ его заменили на Сергея Чонишвили в спектакле «Лес», а в спектакле «Мастер и Маргарита», где Назаров играл Воланда, роль получил актер Анатолий Кот.

В СМИ ходили слухи, что Хабенский хочет вернуть скандальных супругов в МХТ. Однако весной 2024 года худрук опроверг эту информацию.

«Дмитрий назад пока не просился... Да и я не могу на все закрыть глаза. Мой маленький жизненный опыт подсказывает, что тот, кто предал однажды, к этому обязательно еще вернется», — констатировал Хабенский.



Куда уехал Дмитрий Назаров

StarHit отмечает, что артист болезненно воспринял увольнение и отмену концертов: по словам Назарова, организаторы «обокрали зрителей», лишив возможности увидеть его с женой выступления. Практически сразу они уехали в Канны.

«Заявление об увольнении мы написали из Канн. Отсканировали документы, подписали и отправили», — рассказал Назаров.



Актер утверждал, что они с женой уволились, якобы чтобы спасти от мобилизации 29 сотрудников МХТ. Оказавшись за рубежом, актер начал активно развивать свой YouTube-канал, где выкладывал новые и новые ролики антироссийского содержания.

В Каннах Назаров и Васильева живут в собственном пентхаусе. Как рассказала артистка в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), недвижимость они приобрели около десяти лет назад на доходы от съемок в популярных сериалах.

За что в России судили Дмитрия Назарова

21 марта 2023 года на Назарова составили протокол по административному делу о дискредитации армии России. В ответ через неделю артист выпустил новое стихотворение:

«Вы удивительно неправы в желанье армию спасать. Она — защитница державы, ее не надо защищать», — утверждает Назаров.



В апреле Тверской суд Москвы вынес приговор: штраф в 50 тысяч рублей. В дальнейшем новые дела против Назарова не заводили, хотя он не прекращает публиковать свои стихи.

В июне глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал признать иноагентами Назарова и Васильеву. По его словам, никто еще не проводил проверки источников их доходов за границей.

«Этот товарищ в последнее время уже сошел с ума, слетел с катушек в прямом смысле», — заявил Бородин изданию «Страсти».



Что случилось с Дмитрием Назаровым за границей

По информации KP.RU, доходы Назарова после переезда за границу сократились. В России он мог получать за один день съемок 200 тысяч рублей. За границей на его концерты приходит мало зрителей — актер готовился давать спектакли в Латвии, но выступления были отменены из-за непроданных билетов.

Назаров и Васильева гастролируют с концертными программами «L’amour-мур, или Держава набекрень» и «Черт знает что». Актеры исполняют авторские песни, стихи и басни.

Поклонники, которые остались преданы Дмитрию Назарову, отметили сильные перемены во внешности 65-летнего артиста. По утверждению актера Сергея Селина, Назаровым движет сильная обида на Россию, а Яна Поплавская предположила, что виной всему «непомерное количество алкоголя».

В роликах, которые публикует Назаров, можно заметить, что он сильно похудел, стал выглядеть старше, а его лицо стало асимметричным. Внешность Ольги Васильевой также заметно изменилась.

Что рассказал Назаров о тоске по России

В интервью Николаю Левшицу на YouTube Назаров признался, что тоскует по Родине. По его словам, он «настоящий москвич».

«Я обожаю Москву. Иногда я даже по ней скучаю, по каким-то местам. Я настоящий москвич», — заявил артист.



Васильева признала, что в Москве у супругов «очень много осталось», в том числе дети и родители, которые не последовали за бывшими артистами МХТ. С бывшими коллегами они не общаются из политических соображений.

Где выступают Дмитрий Назаров с женой

Назаров и Васильева активно выступают с несколькими спектаклями в разных странах, в основном в Европе. Билеты хорошо продаются не всегда — так, в феврале 2024 года стало известно, что спектакль «Корень зла» в Дубае отменили из-за крайне низких продаж.

Серия выступления с программой «L’amour-мур, или Держава набекрень» (которая представляет собой исполнение «остросоциальных» стихов Назарова) прошла весной 2024 года в городах Израиля — Нетании, Ришон-ле-Ционе, Рамат-Гане, Хайфе, Ашдоде, Беэр-Шеве.

По данным «Афиши Мира», на сентябрь — октябрь 2024 года у Назарова и Васильевой запланирована серия выступлений со спектаклем «Черт знает что». Выступления будут в Барселоне, Дроэде (Ирландия), Канаде, а большинство пройдет в городах США.