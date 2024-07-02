За «‎Выдающийся вклад в развитие российского казачества»: кто получил награду

Генеральный продюсер Даниил Куликов, актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Дюжев награждены медалями Всероссийского казачьего общества за "Выдающийся вклад в развитие российского казачества".

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Награды творческому коллективу вручил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Он поблагодарил награжденных от имени казачества за активную поддержку Русской Православной Церкви, казаков, которые защищают сегодня Родину и мирных жителей на передовой, а также за патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.

Сейчас творческий коллектив работает над созданием киноленты "Позывной "Алдан" режиссера Дмитрия Кольцова, посвященной специальной военной операции. Премьера фильма, основанного на реальных событиях, ожидается этой осенью.

"История современного казачества пишется сегодня на передовой. Ваши добрые слова, ваша поддержка всех наших воинов казачьих подразделений духовно поднимает и помогает казакам выполнять поставленные боевые задачи. То, какое участие вы принимаете в жизни казачества, очень много для нас значит", - заявил Виталий Кузнецов.



По словам атамана, сейчас особенно важно рассказывать о жизни и подвигах тех, кто защищает Веру и Отечество в добровольческих казачьих подразделениях. С начала СВО в спецоперации под знаменем казачества приняли участие около 40 тысяч человек. Сегодня в 24 казачьих подразделениях сражаются за Родину более 12 тысяч воинов. Среди них не только русские православные казаки, но и представители всех основных российских конфессий и национальностей. В том числе мусульмане Кавказа, Поволжья и Средней Азии, а также буддисты Бурятии, Калмыкии и Якутии. Плечом к плечу с казаками они воюют за общую победу, как всегда делали их героические предки, подчеркнул Виталий Кузнецов.

В качестве примера многонационального и многоконфессионального боевого братства всероссийский атаман привел 5-ю казачью разведывательную бригаду "Терек", в состав которой входят 9 батальонов. Один из них - "Каспий" - укомплектован бойцами почти из всех регионов России. Хотя у воинов разные предки, традиции и вера, Родина и цель у всех одна, как в Великую Отечественную войну. За время спецоперации многие бойцы казачьих подразделений были отмечены орденами и медалями. Более того, 9 казаков награждены званием Героя России, трое из них посмертно, сказал атаман.