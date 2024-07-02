Кемстач высказался об атмосфере на съемках сериала «Слово пацана»

Сыгравший роль Андрея Пальто в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач признался, что главным в съемочном процессе считает хорошие отношения с командой. Он поделился, что атмосфера влияет на сам процесс съемок и ощущение себя на площадке, передает корреспондент NEWS.ru с красной дорожки национальной премии кинематографических искусств «Ника».

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"Мне важна в съемочном процессе дружба с командой, чтобы у вас было хорошее общение. Например, в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» мы были целостной семьей. Так гораздо приятнее работать, коротать время, быстрее все проходит, плавно. Когда понимаешь друг друга с полуслова — это круто", — заявил артист.



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