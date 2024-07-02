Леон Кемстач рассказал о своих любимых фильмах

Звезда сериала «Слово пацана» назвал «Бойцовский клуб» лучшим фильмом
Сыгравший роль Андрея Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач признался корреспонденту NEWS.ru, что лучшими фильмами считает американские картины «Американский психопат», «Бойцовский клуб» и «Зеленая миля». Среди российских картин он выделил картину «Огонь» Алексея Нужного.
"Например, «Американский психопат», мне очень нравится этот фильм. Мне очень нравится, как бы банально это ни звучало, «Бойцовский клуб», это именно гениальный фильм", — сказал Кемстач.
Также актер признался, что главным в съемочном процессе считает хорошие отношения с командой. Он признался, что атмосфера влияет на сам процесс съемок и ощущение себя на площадке, передает корреспондент NEWS.ru с красной дорожки национальной премии кинематографических искусств «Ника».
Во время мероприятия актер Лев Зулькарнаев признался, что мечтает поработать с Евгением Цыгановым. Он объяснил, что работы Цыганова его всегда удивляют. Он также добавил, что не отказался бы от сотрудничества с Олегом Меньшиковым.
Актриса Анна Пересильд рассказала, что восхищается актером Сергеем Буруновым, и ей понравилась его игра в сериале «Слово пацана». Ранее Пересильд рассказала, что столкнулась с хейтом после выхода картины «Нежность» с ее участием. Звезда сериала «Слово пацана» отметила, что ей неприятно читать подобные комментарии.