Ганнибал Лектер: Роль, изменившая карьеру Энтони Хопкинса

Энтони Хопкинс, британский актер с богатой карьерой, стоял на распутье в начале 1990-х годов. Несмотря на ряд успешных ролей в театре и кино, он начал сомневаться в своем будущем в актерской профессии. Хопкинс даже рассматривал возможность завершения карьеры, если бы его следующий проект не оказался успешным.

Судьба распорядилась иначе, когда ему предложили роль доктора Ганнибала Лектера в фильме "Молчание ягнят". Эта роль стала поворотным моментом в карьере Хопкинса и принесла ему мировую известность.

Режиссерский прием, который запутал зрителей «Американского психопата»

Хопкинс подошел к роли Лектера с необычайной тщательностью, создав образ харизматичного и пугающе интеллектуального серийного убийцы. Его игра была настолько убедительной, что зрители были одновременно очарованы и напуганы персонажем, несмотря на то, что за весь фильм Хопкинс появился на экране всего на 16 минут.