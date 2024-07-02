Юлия Пересильд рассказала о своих ощущениях после съемок в космосе

После съемок фильма «Вызов» в космосе появилось ощущение уникальности, заявила в беседе с Пятым каналом актриса Юлия Пересильд. Однако, по ее словам, она не заболела звездной болезнью.

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"Я чувствую свою уникальность, безусловно. Ну а как ее не чувствовать? Это факт, он неоспорим", — уточнила Пересильд.



Она также добавила, что после прошедших съемок продолжает адекватно оценивать людей и окружающий мир.

Лента «Вызов» появилась в кинотеатрах в 2023 году. Ее режиссером стал Клим Шипенко. При этом Пересильд стала первой актрисой, побывавшей на МКС. Позднее она получила Госпремию из рук президента РФ Владимира Путина.

Актриса ранее заметила, что при воспитании дочерей придерживается принципа о том, чтобы дети сами наступали на грабли. Позднее она старается объяснить девочкам последствия их действий. Однако при этом Пересильд отметила, что не допускает для дочерей вседозволенности.

Актер Павел Прилучный прежде сообщил, что его младший сын от актрисы Зепюр Брутян из Турции начал ходить. Он добавил, что больше всего за мальчика переживает собака, живущая вместе с семьей.