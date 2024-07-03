Тому Крузу исполнилось 62: о карьере и жизни его собственными словами

Общие прокатные сборы от фильмов с участием актёра составили более $10 миллиардов.

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Том Круз – неоспоримая на сегодняшний день кинозвезда и движущая сила в Голливуде. Этого статуса он смог добиться упорным трудом на протяжении 40-летней карьеры. У него много наград и номинаций, а его состояние оценивается в $600 миллионов.

В его фильмографии есть откровенно слабые фильмы, как, например, «Коктейль» (1988), так и настоящие шедевры – «Человек дождя» (1988), «Миссия невыполнима: Последствия» (2018) и др. Начиная с конца 90-х он, правда, пересмотрел подход к работе, предпочтя не только сниматься в фильмах, но и продюсировать их. С тех пор его профессиональное чутьё практически не даёт осечек. Ну, а о преданности Тома проектам ходят легенды.

В личной жизни Круз не так успешен, как в карьере: за плечами три распавшихся брака, трое детей и образ жизни свободного мужчины, вот, уже на протяжении последних 12-и лет. В этом обзоре узнаем, что он сам говорил в разное время об успехе и взаимоотношениях с людьми.

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Об упорном труде и страсти к актёрской профессии

«Я принадлежу к типу людей, которые живут по принципу «либо всё, либо ничего». И когда меня что-то заинтересовывает, я отдаюсь этому полностью».

«Мне нравится то, что я делаю. Я очень этим горжусь. И я не могу делать что-то на половину, три четверти или девять десятых. Если я планирую что-то делать, то делаю это на максимуме».

«Когда я был начинающим актёром, люди пытались на меня навесить какие-то ярлыки ещё до того, как я сам про себя что-то понял. Но я до сих пор помню, как думал: «Это то, что я люблю делать, и надеюсь, у меня будет возможность делать это всегда».

«Как я проживаю свою жизнь? Я никогда не опаздываю на съёмки. Я делаю фильмы, в которые верю. Мне очень повезло заниматься тем, что мне нравится».

«Очень много дней рождения я провёл на съёмках, полностью погрузившись в работу».

«Я отдаю себя целиком своим фильмам, поэтому так напряжённо работаю. И всегда советую юным коллегам брать на себя ответственность. Это не так тяжело. Выписывайте сами свои чеки, будьте ответственными».

«Премии – это прекрасно. Меня часто номинируют, и я получил много наград. Но они не являются моей целью. Если это случается, потрясающе. Если нет, это всё равно потрясающе».

«Что меня волнует в актёрстве и что у меня не получается объяснить, так это те моменты, которые вызывают у меня самого большое удивление».

«Раньше, когда люди смотрели на меня, это могло нервировать. Люди просто смотрели на вас, не отрываясь. И я обычно нервничал».

«Мне нравится работать с людьми, с которыми мне приятно находиться рядом, которые меня восхищают, которые, действительно, умны и талантливы, и с которыми мы можем решить проблему».

«Я всегда бросаю себе вызов и ищу что-то, с чем раньше не имел дела».

«На работе важно быть расслабленным, как и в жизни. Не делайте всё с великим напряжением. Тогда вы сможете отпустить ситуацию и «не действовать», а жить».

«Мне нравятся приключенческие фильмы, я просто очарован ими. Это чистое кино, вы погружаетесь в них и теряетесь. Для меня это вызов – я хочу дать аудитории это приключение, это развлечение».

«В жизни я всегда хотел приключений и осваивать разные сферы деятельности. Самое замечательное в профессии актёра то, что я смог увидеть, на что похожа жизнь пилота истребителя или гонщика. Я научился управлять самолетами, болидами, узнал о мотоциклах. В фильме «Рок на века» (2012) я осваивал музыку, научился петь и смотреть на мир глазами певца. Я пронёс эти интересы и уроки через всю жизнь. Думаю, я всегда стремлюсь к компетентности».

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О жизни и семье

«Когда вы должны решать много проблем, вы либо тонете, либо плывёте».

«Меня не интересует, кто вы, в жизни каждого есть свои трудности».

«Мне хочется жить в мире без конфликтов, без безумия. Я хочу, чтобы у людей было всё хорошо. Я даже не думаю, что это то, чего я хочу для себя. Больше для окружающих, вот чего я хочу».

«Я очень хорошо научился планировать жизнь, планировать сцену и готовить себя к знаниям, экономить энергию, расходовать её, знать, когда нужно действовать, и иметь доступные резервы, чтобы быть в состоянии это сделать. Вы должны думать об этом, потому что это даёт выносливость».

«Я люблю детей. Когда-то я сам был ребёнком».

«Я бы хотел жить с сёстрами (у Тома три старших сестры). Мы всегда были очень близки».

«Я всегда рядом с мамой и сёстрами. И я всегда хотел быть отцом, мужем».

«Мои ценности не меняются. Семья для меня всегда была важна. Когда я снимаюсь, каждый меня навещает».

«Для детей важна ваша любовь, защита и помощь по мере их роста и самоопределения. Как родитель, я обязан им помочь стать независимыми и получить все знания и широту взгляда на мир и жизнь».

«Я, на самом деле, не советуюсь с другими. Я принадлежу к типу думающих людей, и, если я знаю, что это правильно, я никого не собираюсь ещё об этом спрашивать. Я не говорю: «Слушай, что ты об этом думаешь?». Каждое решение я принимаю сам – в карьере, в жизни».