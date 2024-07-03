Стало известно, кто снимется во втором сезоне «Песочного человека»

Netflix завершил пополнение актерского состава второго сезона сериала «Песочный человек». О новых актерах было объявлено 2 июля 2024 года.

© Кадр из сериала «Песочный человек»

Рори О’Коннор («Утреннее шоу», «P.S. Верю в любовь») сыграет Орфея – поэта, музыканта, оракула и сына Морфея (он же Песочный человек) и музы Каллиопы. Фредди Фокс («Медленные лошади», «Великая») появится в образе бога хаоса Локи, Клайв Расселл («Шерлок Холмс», «Игра престолов») – его брата Одина, Лоуренс О’Фуаран («Ведьмак: Происхождение», «Джентльмены») – бога-громовержца Тора. Энн Скелли («Смерть и соловьи», «Невероятные») исполнит роль феи Нуалы, а Дуглас Бут («Красавица для чудовища», «Гордость и предубеждение зомби») – ее брата Клурикона. Джек Глисон («Игра престолов», «Сексуальное просвещение») сыграет злобного хобогоблина Пака (который служит шутом королю Фей Оберону), Индия Мур («Поза») – Ванду (профессионального водителя и агента службы безопасности эксклюзивной туристической фирмы), а Стив Куган – Барнабуса (собачьего компаньона Блудного брата Бесконечного).

«ИнтерМедиа» напоминает, что о первом пополнении в касте «Песочного человека» было объявлено в конце мая.