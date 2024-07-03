Актера Кевина Спейси наградят за достижения в жизни

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что актёра Кевина Спейси удостоят Премии Наций за достижения в жизни. Торжественная церемония награждения пройдёт в итальянском городе Таормина, расположенный в Сицилии.

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"Кевин Спейси — вечный памятник в истории кино и театра, который, несомненно, заслуживает шанса вернуть свою карьеру."



Также отмечается, что Спейси выступит 21 июля с небольшим номером на сцене греко-римского театра Таормины. В прошлом актёр дважды получил статуэтку на «Оскаре» за роль в фильмах «Подозрительные лица» и «Красота по-американски».

Напомним, ещё в середине июля 2023 года жюри присяжных лондонского Королевского суда признало Кевина Спейси невиновным по всем девяти пунктам обвинения в сексуальных домогательствах. Впервые против звезды подали иск ещё в 2017 году.