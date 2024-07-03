В мире кино и телевидения нередко можно встретить актеров, чья внешность позволяет им играть персонажей намного моложе их реального возраста. Одним из ярких примеров такого феномена является Никола Кохлан, известная по роли Пенелопы Фезерингтон в популярном сериале "Бриджертоны".

Никола Кохлан родилась в 1987 году, но ее юное лицо и миловидная внешность позволили ей убедительно воплотить образ 17-летней девушки в первом сезоне "Бриджертонов", вышедшем на экраны в 2020 году. На тот момент актрисе было уже 34 года – более чем вдвое больше, чем ее героине.

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Феномен "вечной молодости" некоторых актеров вызывает интерес у зрителей и часто становится предметом обсуждений. Однако важно помнить, что за кажущейся легкостью перевоплощения стоит не только природная внешность, но и упорный труд, правильный уход за собой и, конечно же, талант.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.