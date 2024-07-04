Актер Николай Шрайбер рассказал о своей карьере

Российский исторический сериал «Плевако» выйдет на экраны уже в следующем сезоне. Эта лента создана по мотивам реальной истории об известном русском адвокате Федоре Плевако. «Вечерняя Москва» пообщалась с исполнителем одной из главных ролей Николаем Шрайбером.

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— Николай, до выхода фильма или сериала с вашим участием вы часто отказываетесь рассказывать о своем персонаже. Почему так?

— Все для того, чтобы не навязывать зрителю свое мнение. Желание узнавать что–то новое должно исходить от человека, как от ребенка, поэтому мы не «ставим его перед фактом», объясняя, какой будет персонаж. Нужно пробуждать любознательность, а не «впихивать» свое видение в головы людей.



— Насколько вам интересно участвовать в исторических проектах?

— На самом деле очень! Когда ты работаешь в современном проекте, у тебя нет проблем ни с общением, ни с костюмами, ни с какими-то другими основами. Ты знаешь, как все происходит. А вот когда мы говорим об историческом… В таком проекте тратится огромное количество энергии на корректное ношение костюма: на жилеточку, часы, перстни, трость, на работу с предметами, правильную осанку... В этом разбираться очень интересно.



— А что делать, если зритель уверяет, что весь этот образ и антураж неправильны?

— Есть определенный тип людей, которые, что им ни покажи, обязательно скажут, что все не так. И они имеют право на это. Да, в современном кинематографе много неисторичного. Однако надо понимать, что мы представляем художественное видение того времени. Мы стараемся сосредоточиться в первую очередь на мыслях, эмоциях, желаниях и истории человека.



— Расскажите, как вы решили стать актером.

— Я не решал. Это произошло так, как будто кто-то решил это за меня. Моя основная школа, в которую я ходил, вдруг стала лицеем искусств. Надо было выбрать направление, и самым легким мне показалось театральное. Произошло это, когда мне было 12–13 лет. Потом, кстати, меня оттуда выгнали. И я поступил в Тульский областной колледж культуры и искусства. В это время режиссер Владимир Шинкарев набирал курс молодых специалистов при Театре юного зрителя. Он учил нас в колледже, а еще мы параллельно играли в ТЮЗе.



— А у вас не было желания поступать в вуз в столице?

— Было, конечно. Но меня не взяли. На самом деле мне очень повезло, что так произошло. Москва бы меня съела. Я поступил в театральное училище в Ярославле. Когда оказался на втором курсе, начал постоянно играть в местном театре, так как там не хватало молодых артистов. Благодаря этому я набрался много опыта. Потом мне повезло проработать с нашей труппой последующие 15 лет. А затем мне снова повезло — из театра меня выгнали, тогда я сосредоточился на кино, стал активно пробовать себя в новой сфере.



— Постоянные переезды из города в город сильно на вас повлияли?

— Это интересно. Это жизнь, очень захватывающая штука.



ДОСЬЕ

Актер Николай Шрайбер родился 6 октября 1982 года в Туле. Получил среднее образование в местном лицее № 2. После окончания школы Шрайбер переехал в Ярославль и поступил в театральный институт, после которого с 2002 года стал работать в Театре имени Волкова. В 2007 году уроженец Тулы стал членом Союза театральных деятелей РФ.