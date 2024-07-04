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Пенсия в 60 тысяч, критика СВО и России: куда пропал Дмитрий Назаров

4 июня исполняется 67 лет актеру Дмитрию Назарову. Как монтировщик декораций из ТЮЗа стал успешным артистом, сколько раз был женат, почему уехал из России после начала СВО и сможет ли потом вернуться на родину — в материале NEWS.ru.

Пенсия в 60 тысяч, критика СВО и России: куда пропал Дмитрий Назаров
© РИА Новости

С чего начинал Назаров

Дмитрий Назаров родился в подмосковной Рузе. Его отец был инженером-электриком. Мама — музыкантом, она окончила институт имени Гнесиных. После школы сам будущий актер провалил экзамены в театральный вуз. Он стал искать себя в рабочих специальностях: работал мебельщиком-реквизитором в филиале МХАТа, монтировщиком декораций в Театре юного зрителя (ТЮЗ), киномехаником, пекарем на хлебозаводе. С третьей попытки Назаров поступил в институт имени М. Щепкина.

Он начинал актерскую карьеру в Малом театре, где проработал 15 лет. По словам режиссера Малого театра заслуженного артиста России Андрея Житинкина, Назарова в театре не обходили вниманием и ролями.

«Он фактурный: высокий, с хорошим низким голосом. Играл мощных мужиков. Вообще считался „первачом“ — исполнял преимущественно главные роли», — рассказал Житинкин NEWS.ru.

По словам режиссера, в какой-то момент Назаров «изменил Малому театру». Вместе с женой актрисой Ольгой Васильевой он ушел в Театр армии по приглашению Бориса Морозова, назначенного главным режиссером. Но там супруги, как сказал Житинкин, проработали совсем недолго.

«Что-то тоже не задалось, Назаров снова ушел. Сначала в театр „Сфера“, затем — в МХТ им. Чехова. Он вообще непростой по характеру: обидчивый, вспыльчивый. Об этом хорошо известно в театральных кругах», — объяснил Житинкин.

«Он был постоянно чем-то недоволен и раздражен»

Киновед, актер и режиссер Александр Шпагин вспомнил о знакомстве с Назаровым на одном из кинофестивалей в 1990-е. Актера пригласили вести мероприятие.

«Если при Назарове кто-то произносил матерное слово, то он в категоричной форме делал замечание. Очень агрессивно реагировал! А затем вовсе прекращал с „нарушителем“ общение. Казалось бы, малозначительная деталь. Но она многое говорит о человеке. В целом он был постоянно чем-то недоволен и раздражен. Меня это потрясло. Я понял, что у него существует только его собственная картина мира. А все, что не вписывается в эту картинку, его дико раздражает и бесит. Он не склонен к диалогу», — поделился эксперт с NEWS.ru.

Шпагин назвал характер Назарова «странным» и «ужасно напряжным». Он отметил, что взаимодействовать с актером было «крайне неприятно».

«Он мне напоминал отличника из журнала „Мурзилка“. Причем из 1930-х годов. Такого „хорошего мальчика“, который ради каких-то своих придуманных идеалов сдаст и отца, и мать. Вот такой оригинальный товарищ», — считает киновед.

На ком был женат Назаров

Назаров трижды женат. В первом браке родилась дочь Нина. Артист ушел из семьи к режиссеру Большого театра Наталии Красноярской — матери актрисы Марии Порошиной. Общих детей у пары не было. Потом Назаров влюбился в коллегу — актрису Ольгу Васильеву. Звезда даже ушла от мужа, актера Игоря Ветрова. Общая дочь Назарова и Васильевой Арина служит в театре Маяковского.

Все собеседники NEWS.ru отмечали несомненный актерский талант Назарова. Так, Шпагин вспомнил о совместных съемках с артистом в 1990-е в фильме режиссера Александра Орлова «На ножах» по роману Николая Лескова. Для Назарова это была одна из первых киноролей.

«В двух сценах снимался с ним. И он меня потряс как актер. Русский богатырь, легко переходил из одного эмоционального состояния в другое. Все-таки хороший артист, подумал я, с таким мощным темпераментом и фактурой не может не стать известным. Такие на сцене нужны, и в кино тоже», — подметил эксперт.

С 1990-х Назаров играл роль официального Деда Мороза России на крупных правительственных мероприятиях. В 1993-м он удостоился звания заслуженного артиста России. Спустя семь лет, в 2000-м, получил звание народного. Вел кулинарные программы на телевидении. Его фильмография насчитывает более 40 работ. Актер известен многим по роли в популярном сериале «Кухня» на СТС.

«Назаров является в первую очередь серьезным драматическим артистом. Он воплощает на экране и на сцене русское ментальное начало, этакого „страдающего богатыря“. Подобное амплуа сегодня редкость», — подчеркнул Шпагин.

Почему Назаров высказался против РФ

Актриса Елена Скороходова, которая знакома с Назаровым более 30 лет, в разговоре с NEWS.ru заметила, что считает актера блестящим артистом и честным человеком.

«То, что в 2022 году он вдруг кардинально развернулся против России в своих публичных высказываниях, мне кажется, результат невежества, а совсем не подлости. Он не разобрался в ситуации, не понял смысла происходящего», — предположила она.

По мнению Скороходовой, артисты склонны судить о том, о чем не имеют ни малейшего представления.

«У них нет данных со спутников и перехваченных секретных разговоров наших врагов. Да, у нас есть враги, которые мечтают занять нашу территорию и все время что-то предпринимают для достижения этой цели. И руководство страны не может терять бдительность, как и делать достоянием общественности все наши государственные секреты», — напомнила она.

Скороходова считает, что у артистов «богатая фантазия и раздутое самомнение».

«Считают себя пророками, а по факту они самоназванные пророки. Что с этим делать, непонятно», — высказала точку зрения знакомая Назарова. Она посоветовала «не обращать внимания на их лепет».

После отъезда из России Назаров вместе с женой поставил спектакль на двоих — так они пытаются выступать перед русскоговорящей аудиторией на Западе. Однако билеты раскупаются плохо, шоу приходится переносить и отменять.

Житинкин напомнил известное изречение: «Характер — это судьба».

«У больших артистов характер часто сложный. Но кому-то удается смирять свою гордыню, а кто-то не может этого сделать. А потом жалуются на „тяжелую судьбу“. Назаров в своем возрасте, конечно, уже не поменяется», — философски резюмировал он.

Сколько денег у Назарова

По информации Шпагина, Назаров «совсем небогат», в отличие от признанных Минюстом РФ иноагентами Андрея Макаревича, Максима Галкина или Анатолия Белого, которые накопили себе на безбедную старость. Как объяснил эксперт, в настоящее время постоянный доход звезды «Кухни» — это его пенсия, которая со всеми надбавками выходит порядка 60 тысяч рублей.

Назаров продолжит гнуть свое и ругать «плохую Россию».

«Вероятно, они с женой прибьются к какой-нибудь русскоязычной театральной труппе за рубежом. Но при первой же возможности Назаров и его супруга постараются без лишнего шума вернуться в Россию», — подытожил собеседник NEWS.ru.
Актеры
Игорь Ветров
Наталия Красноярская
Елена Скороходова
Андрей Житинкин
Александр Шпагин
Борис Морозов
Максим Галкин
Николай Лесков
Анатолий Белый
Александр Орлов
Андрей Макаревич
Ольга Васильева
Дмитрий Назаров
Минюст России