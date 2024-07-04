Пенсия в 60 тысяч, критика СВО и России: куда пропал Дмитрий Назаров

4 июня исполняется 67 лет актеру Дмитрию Назарову. Как монтировщик декораций из ТЮЗа стал успешным артистом, сколько раз был женат, почему уехал из России после начала СВО и сможет ли потом вернуться на родину — в материале NEWS.ru.

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С чего начинал Назаров

Дмитрий Назаров родился в подмосковной Рузе. Его отец был инженером-электриком. Мама — музыкантом, она окончила институт имени Гнесиных. После школы сам будущий актер провалил экзамены в театральный вуз. Он стал искать себя в рабочих специальностях: работал мебельщиком-реквизитором в филиале МХАТа, монтировщиком декораций в Театре юного зрителя (ТЮЗ), киномехаником, пекарем на хлебозаводе. С третьей попытки Назаров поступил в институт имени М. Щепкина.

Он начинал актерскую карьеру в Малом театре, где проработал 15 лет. По словам режиссера Малого театра заслуженного артиста России Андрея Житинкина, Назарова в театре не обходили вниманием и ролями.

«Он фактурный: высокий, с хорошим низким голосом. Играл мощных мужиков. Вообще считался „первачом“ — исполнял преимущественно главные роли», — рассказал Житинкин NEWS.ru.



По словам режиссера, в какой-то момент Назаров «изменил Малому театру». Вместе с женой актрисой Ольгой Васильевой он ушел в Театр армии по приглашению Бориса Морозова, назначенного главным режиссером. Но там супруги, как сказал Житинкин, проработали совсем недолго.

«Что-то тоже не задалось, Назаров снова ушел. Сначала в театр „Сфера“, затем — в МХТ им. Чехова. Он вообще непростой по характеру: обидчивый, вспыльчивый. Об этом хорошо известно в театральных кругах», — объяснил Житинкин.



«Он был постоянно чем-то недоволен и раздражен»

Киновед, актер и режиссер Александр Шпагин вспомнил о знакомстве с Назаровым на одном из кинофестивалей в 1990-е. Актера пригласили вести мероприятие.

«Если при Назарове кто-то произносил матерное слово, то он в категоричной форме делал замечание. Очень агрессивно реагировал! А затем вовсе прекращал с „нарушителем“ общение. Казалось бы, малозначительная деталь. Но она многое говорит о человеке. В целом он был постоянно чем-то недоволен и раздражен. Меня это потрясло. Я понял, что у него существует только его собственная картина мира. А все, что не вписывается в эту картинку, его дико раздражает и бесит. Он не склонен к диалогу», — поделился эксперт с NEWS.ru.



Шпагин назвал характер Назарова «странным» и «ужасно напряжным». Он отметил, что взаимодействовать с актером было «крайне неприятно».

«Он мне напоминал отличника из журнала „Мурзилка“. Причем из 1930-х годов. Такого „хорошего мальчика“, который ради каких-то своих придуманных идеалов сдаст и отца, и мать. Вот такой оригинальный товарищ», — считает киновед.



На ком был женат Назаров

Назаров трижды женат. В первом браке родилась дочь Нина. Артист ушел из семьи к режиссеру Большого театра Наталии Красноярской — матери актрисы Марии Порошиной. Общих детей у пары не было. Потом Назаров влюбился в коллегу — актрису Ольгу Васильеву. Звезда даже ушла от мужа, актера Игоря Ветрова. Общая дочь Назарова и Васильевой Арина служит в театре Маяковского.

Все собеседники NEWS.ru отмечали несомненный актерский талант Назарова. Так, Шпагин вспомнил о совместных съемках с артистом в 1990-е в фильме режиссера Александра Орлова «На ножах» по роману Николая Лескова. Для Назарова это была одна из первых киноролей.

«В двух сценах снимался с ним. И он меня потряс как актер. Русский богатырь, легко переходил из одного эмоционального состояния в другое. Все-таки хороший артист, подумал я, с таким мощным темпераментом и фактурой не может не стать известным. Такие на сцене нужны, и в кино тоже», — подметил эксперт.



С 1990-х Назаров играл роль официального Деда Мороза России на крупных правительственных мероприятиях. В 1993-м он удостоился звания заслуженного артиста России. Спустя семь лет, в 2000-м, получил звание народного. Вел кулинарные программы на телевидении. Его фильмография насчитывает более 40 работ. Актер известен многим по роли в популярном сериале «Кухня» на СТС.

«Назаров является в первую очередь серьезным драматическим артистом. Он воплощает на экране и на сцене русское ментальное начало, этакого „страдающего богатыря“. Подобное амплуа сегодня редкость», — подчеркнул Шпагин.



Почему Назаров высказался против РФ

Актриса Елена Скороходова, которая знакома с Назаровым более 30 лет, в разговоре с NEWS.ru заметила, что считает актера блестящим артистом и честным человеком.

«То, что в 2022 году он вдруг кардинально развернулся против России в своих публичных высказываниях, мне кажется, результат невежества, а совсем не подлости. Он не разобрался в ситуации, не понял смысла происходящего», — предположила она.



По мнению Скороходовой, артисты склонны судить о том, о чем не имеют ни малейшего представления.

«У них нет данных со спутников и перехваченных секретных разговоров наших врагов. Да, у нас есть враги, которые мечтают занять нашу территорию и все время что-то предпринимают для достижения этой цели. И руководство страны не может терять бдительность, как и делать достоянием общественности все наши государственные секреты», — напомнила она.



Скороходова считает, что у артистов «богатая фантазия и раздутое самомнение».

«Считают себя пророками, а по факту они самоназванные пророки. Что с этим делать, непонятно», — высказала точку зрения знакомая Назарова. Она посоветовала «не обращать внимания на их лепет».



После отъезда из России Назаров вместе с женой поставил спектакль на двоих — так они пытаются выступать перед русскоговорящей аудиторией на Западе. Однако билеты раскупаются плохо, шоу приходится переносить и отменять.

Житинкин напомнил известное изречение: «Характер — это судьба».

«У больших артистов характер часто сложный. Но кому-то удается смирять свою гордыню, а кто-то не может этого сделать. А потом жалуются на „тяжелую судьбу“. Назаров в своем возрасте, конечно, уже не поменяется», — философски резюмировал он.



Сколько денег у Назарова

По информации Шпагина, Назаров «совсем небогат», в отличие от признанных Минюстом РФ иноагентами Андрея Макаревича, Максима Галкина или Анатолия Белого, которые накопили себе на безбедную старость. Как объяснил эксперт, в настоящее время постоянный доход звезды «Кухни» — это его пенсия, которая со всеми надбавками выходит порядка 60 тысяч рублей.

Назаров продолжит гнуть свое и ругать «плохую Россию».