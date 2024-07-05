Звезда «Кармелиты» Юлия Зимина похвалила Ивана Янковского за роль в «Слове пацана»

Актриса Юлия Зимина, известная по сериалу «Кармелита», рассказала, что считает Ивана Янковского достойным продолжением актёрской династии. При этом Зимина отметила, что не считает роль Адидаса в «Слове пацана» подходящей для артиста.

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По словам Юлии, ей также понравился и Никита Кологривый «со своим голосом и нутром».

Иван Янковский — достойное продолжение династии. Притом, что, казалось бы, Адидас — не его роль. Так же Вячеслав Тихонов в своё время в фильме «Дело было в Пенькове» — со своим интеллигентным нутром и внешним видом — смог сыграть человека, который вернулся из тюрьмы. Если артист хороший, то он может всё.

Сама актриса считает «Слово пацана» лучшим сериалом за последние 10 лет, в котором умело сочетаются диалоги, персонажи и актёры.