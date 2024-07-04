Джессика Альба хочет снова сыграть Женщину-невидимку

В недавнем интервью Джессика Альба, исполнившая роль Женщины-невидимки в двух частях «Фантастической четвёрки», рассказала, что была бы рада вновь воплотить образ героини, но уже в рамках киновселенной Marvel.

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По словам Альбы, она до сих пор в восторге от персонажа. К тому же женщин-супергероев в целом не так много, как мужчин. Актриса отметила, что «ухватилась бы за любой шанс сыграть Сьюзан Шторм вновь».

Мне нравится этот персонаж… в то время она была настолько уникальной — во всей этой вселенной Marvel. Женщин-супергероев тогда было не так много, да и сейчас тоже. Я готова ухватиться за любой шанс сыграть её снова.

Новую Женщину-невидимку в «Фантастической четвёрке» 2025 года сыграет Ванесса Кирби.