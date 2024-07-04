Умер актер Ион Рициу, султан Баязид из драмы "Мирча"

На 74-м году 2 июля скончался известный румынский актер театра и кино Ион Рициу. Об этом стало известно изданию Romania libera из сообщения Национального театра Тыргу-Муреш. Причины смерти не уточняются.

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Советским зрителям актер запомнился после роли султана Баязида в исторической драме "Мирча". Также он сыграл в фильмах "Горящие горы", "Дуэль", "Мы на передовой", "Корона огня", "Начало истины", "Выживший", "Покер".

Актер родился в 1950 году в селе Тырнэвени Мурешского уезда, окончил Институт театрального искусства и кинематографии (Бухарест). Служил в Национальном театре в Тыргу-Муреше.

Театр выражает соболезнования родным и близким актера.