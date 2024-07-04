Умер актер Ион Рициу, султан Баязид из драмы "Мирча"
На 74-м году 2 июля скончался известный румынский актер театра и кино Ион Рициу. Об этом стало известно изданию Romania libera из сообщения Национального театра Тыргу-Муреш. Причины смерти не уточняются.
Советским зрителям актер запомнился после роли султана Баязида в исторической драме "Мирча". Также он сыграл в фильмах "Горящие горы", "Дуэль", "Мы на передовой", "Корона огня", "Начало истины", "Выживший", "Покер".
Актер родился в 1950 году в селе Тырнэвени Мурешского уезда, окончил Институт театрального искусства и кинематографии (Бухарест). Служил в Национальном театре в Тыргу-Муреше.
Театр выражает соболезнования родным и близким актера.
"Ион Рициу был важным актером, который преуспел как на сцене, так и за кадром, прославив театр Муреш, и за это его будут ценить и помнить вечно. Покойся с миром", - говорится в сообщении.