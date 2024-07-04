Скандал в Ростове, болезнь дочери, молодая жена: где сейчас Сергей Астахов

Актер Сергей Астахов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни и позиции по спецоперации?

Чем известен Астахов

Сергей Астахов (Козлов) родился 28 мая 1969 года в Красном Лимане Воронежской области.

В детстве Астахов мечтал быть военным, подумывал о поступлении в Суворовское училище. После школы пошел учиться в Политехнический институт на авиационный факультет, однако, проучившись там год, бросил учебу и отправился в армию. Срочную службу проходил в танковой дивизии под Нижним Новгородом.

После демобилизации в 1989 году он поступил на актерское отделение Воронежского государственного института искусств.

Астахов снимался в картинах «Убойная сила», «Пятый ангел», «Игра в модерн», «Другая жизнь», «Честь имею!..», «32 декабря», «Дети Арбата», «Слепой», «Побег», «Есенин», «Туристы», «Хиромант», «Мошенники», «Петя Великолепный», «Бомж», «Королев», «Трюкачи», «Шальной ангел», «Парадокс», «Красное на белом», «А счастье где-то рядом», «Жених по объявлению», «Курортный туман», «Косатка», «Озабоченные», «Временно недоступен», «Под напряжением», «Девушки с Макаровым», «Бывших не бывает», «Город ромашек» и других.

Всего в его фильмографии более 130 работ.

Что известно о личной жизни Астахова

Первой женой Сергея Астахова была Наталья Комардина, с которой он познакомился во время учебы в институте. Брак продлился недолго.

Вторая жена — актриса Виктория Адельфина. Пара поженилась в 1994 году. В 1998 году у супругов родилась дочь Мария. В 2011 году артисты развелись.

В 2011–2013 годах у Астахова был роман с актрисой Еленой Кориковой. Об их отношениях стало известно, когда в 2011-м Корикову ограбили, а из ее дома была похищена не только крупная сумма денег, но и личные вещи Астахова.

В 2017 году в передаче «Судьба человека» актер представил свою новую жену — Викторию Савкееву. Она на 16 лет младше избранника, по профессии — учительница начальных классов. В 2023 году у пары родился сын Александр.

Чем болела дочь Астахова

Сергей Астахов признавался, что его дочь Мария страдает от анорексии. Он заплатил за лечение наследницы 600 тысяч рублей.

«Я понимаю, что это нездоровая ситуация. Поэтому четко сказал: „Пойдешь в больницу“», — объяснил Астахов в программе «Секрет на миллион».



По его словам, дочь перестала есть, чтобы похудеть. Кроме того, она пыталась сбросить несколько килограммов с помощью неизвестных таблеток. Это продолжалось несколько лет, и в какой-то момент организм Марии перестал принимать пищу.

«Ей пришла не совсем правильная идея. Хотя в стройности и подтянутости нет ничего плохого, но, если человек этого добивается спортом, питается, у него идет прекрасный энергообмен. Она решила просто не кушать», — отмечал Астахов.



В какой скандал попал Астахов

В начале 2024 года Сергей Астахов оказался в центре скандала после спектакля в Ростове — как минимум 10 ростовчан потребовали вернуть деньги за спектакль «Что творят мужчины» с его участием.

Зрители жаловались, что артисты забывали слова на сцене. Некоторые предположили, что актеры, в том числе Астахов, употребляли алкоголь в антракте.

После негативных комментариев Астахов записал видеообращение, в котором принес зрителям извинения за «испорченный вечер». По его словам, перед постановкой заболел один из актеров, которого пришлось заменить другим, однако он не успел тщательно подготовиться к выступлению.

«Актер, который играл, — он, к сожалению, не смог подготовиться, не справился, и от этого на сцене все пошло не так, как это должно было быть. И тем не менее я хочу сказать: тем людям, которым совсем не понравилось и которые пишут негативные отзывы в соцсетях, я показываю вот этот номер, вы можете по нему позвонить, предоставить корешок билета или скриншот, и вам полностью вернут ваши деньги за испорченный вечер», — заявил он.



Артист также заверил, что в его гримерке не было ничего, кроме чая и воды. Также он приехал на спектакль за рулем своего автомобиля и уехал таким же образом.

Что Астахов говорил о спецоперации

Сергей Астахов заявлял, что гордится российскими военными. Он поддерживает проведение спецоперации и действия властей РФ.

«То ли в Комсомольске-на-Амуре я увидел такую картину: стоял молодой парень, рядом с ним была его жена, и он держал в руках такую маленькую колясочку с ребенком. Он был в форме, я прекрасно понимал, куда он едет. Мне было так неловко, я боялся, что доставлю им какой-то дискомфорт, но потом я вернулся и попросил сам с ними сфотографироваться. Теперь это одна из моих любимых фотографий. Я горжусь, что у нас есть такие люди. Горжусь ими. Я им должен», — говорил Астахов в передаче «Жизнь и судьба».



Чем сейчас занимается Астахов

Сергей Астахов продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Мастер и Маргарита», «Как попасть в рай», «Ночь перед Рождеством» и «Роковое наследство».

В 2023 году актер снялся в картинах «Квест», «Отпуск в октябре», «Кино про бандитов», «Девушка из прошлого», «Воровка», «Метод уборщицы», «Невидимая нить» и «Жилищный вопрос».

В 2024 году вышли сериалы «За семью печатями» и «Семейные призраки» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Папу маме заверните» и «Свидетели» с Астаховым.