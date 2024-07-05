Материла коллег и критиковала СВО. Куда пропала актриса Анна Казючиц?

Молодая, да ранняя

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Несмотря на то, что будущая кинозвезда родилась на суровой норильской земле, себя она позиционирует, в первую очередь, как белоруску. Ее детство и юность прошли в Белоруссии, куда она с мамой перебралась после трагической смерти отца – Юрия Казючица, киноактера, выпускника Щукинского театрального училища. Мужчина в 34 года сгорел от скоротечной онкологии.

Будучи школьницей, девочка играла в минском Национальном академическом театре имени Горького и Театре-студии киноактера. В 16 лет поступила в «Щуку», после чего перебралась в Москву, где одно время играла в Театре под руководством Армена Джигарханяна.

Известной актрисой Анну сделали кино и телевидение. Первый успех пришел с ролью Наташи в популярном сериале начала «нулевых» - «Обреченная стать звездой».

Потом она «засветилась» в «Капитанских детях», «Обрыве», «Моей Пречистинке», «Доме на Английской набережной», «Мать и мачехе» и многих других проектах.

«Звезду поймала»

Постоянные скандалы с коллегами по актерскому цеху, независимый характер и резкие, порой грубые, с применением нецензурной лексики, выражения в итоге привели к тому, что востребованность актрисы стала таять буквально на глазах.

С началом СВО карьера Казючиц вообще пошла на спад. После 2021 года она не снялась ни в одной роли. Последней на сегодняшний день картиной ее весьма обширной фильмографии значится криминальная мелодрама «Ночной переезд».

В октябре прошлого года издание StarHit сообщило, что Анна Казючиц больше не будет играть в антрепризном спектакле «Вот и свела судьба нас». Ее, якобы, заменили на актрису Анастасию Панину. Увольнение произошло по причине скандалов с коллегами, нередко случавшихся за кулисами.

«Это было мое решение убрать Анну из спектакля. Терпеть выходки зазвездившихся личностей просто неприемлемо, тем более по отношению к своим же коллегам», - пояснил актер и продюсер Андрей Карпов.



По словам администратора постановки Анны Тихомировой, Анна Казючиц не умеет держать себя в руках и нормально общаться, а также ругается матом на коллег.

«Чуть что - сразу крики. Никогда при этом не просит прощения за свое поведение. Видно, зазвездилась. Конфликт назрел еще на гастролях в Петербурге в сентябре 2023 года», - рассказала «СтарХиту» Тихомирова.



Кто не с нами, тот…

Во время этой некрасивой истории коллеги в отместку пожаловались на то, что актриса неоднократно критиковала СВО, демонстрируя таким образом свою антироссийскую позицию.

«Мы за Россию, за спецоперацию, за Путина и хотели того же добиться от Казючиц, - сообщил журналистам КП Андрей Карпов. - Мы поставили вопрос ребром: либо она материально поможет бойцам на СВО, тем самым показав свой патриотизм, либо отстранение от участия в российских проектах продолжится».



По мнению актера и продюсера, нечестно зарабатывать за счет российских проектов, если ты не поддерживаешь свою страну. Позже помощники Казючиц сообщили, что актриса перевела на счет жены одного из бойцов СВО 10 тысяч рублей. Сама Анна произошедший инцидент никак не прокомментировала.

Жизнь слишком сложна

Несмотря на эти неприятности, Анна, как стало известно от инсайдеров, продолжает заниматься творчеством. В частности, ведет на НТВ программу «ДНК» и играет в спектакле «Танго на шестерых». Планы о возвращении в кино ни ее поклонникам, ни коллегам неизвестны.

Кстати, в этот популярный телепроект она попала после гибели прежнего ведущего.

«Для меня самой это стало большой неожиданностью, - признавалась в одном из интервью Анна. - Продолжить дело Александра Колтового и попробовать себя в роли ведущей программы «ДНК»… Очень волнуюсь перед каждой записью».



В 2014 году Анна Казючиц вышла замуж за вдовца Егора Грамматикова, актера и режиссера, сына заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Грамматикова.

Именно Грамматиков-младший был режиссером сериала «Воровка-2. Счастье напрокат» - одной из первых работ Анны Казючиц в Москве. Спустя более 10 лет они поженились. У супругов – общий сын Даниил, также у Грамматикова есть ребенок от первого брака (его жена – актриса Лика Добрянская умерла в 2010 году).

«Не скажу, что у меня была к Егору большая страсть, - говорила актриса в эфире программы «Судьба человека». - Но в тот момент я поняла, что должна взять их с сыном Ильей к себе, дать им много любви. Я сказала Илье, что ему нужно звать меня мамой, и он согласился. Сейчас мы находимся в прекрасных отношениях, я очень им горжусь».



По словам самой актрисы, жизнь слишком сложна, чтобы навязывать какие-либо ярлыки. Поэтому отношения с мужем считает своей главной наградой: после долгих поисков она обрела тихое семейное счастье.