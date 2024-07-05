Юлия Пересильд объяснила, почему Владимир Машков опасный партнер по кино

Актриса Юлия Пересильд в свежем интервью ОТР рассказала, почему считает артиста Владимира Машкова «опасным партнёром в кино». Также Пересильд подчеркнула, что уважает коллегу и рада работать с ним над совместными проектами.

© Чемпионат.com

По словам Юлии, опасным партнёром она называет того, кто во время съёмок начинает импровизировать. У Машкова это хорошо получается.

Я ещё такую вещь скажу: он опасный партнёр. Я обожаю опасных партнёров. Когда я говорю «опасный партнёр» — это значит, что партнёр в кадре может импровизировать.



Вместе с Машковым актриса снималась в фильме «Край», а затем и в картине «Вызов». Пересильд нравится получать опыт от знающих своё дело людей. Особенно от таких, как Машков, поскольку они давно работают в этой сфере.