Моника Беллуччи рассказала о любви до слез к русскому Большому театру

Итальянская актриса Моника Беллуччи назвала посещение Большого театра одним из самых сильных впечатлений в жизни. Она отметила в разговоре с иностранными журналистами, что до сих пор у нее выступают слезы при воспоминаниях о том спектакле.

"Балерины не танцевали, они летали, было впечатление, что они в зазеркалье, это такая форма танца, которая выражает высшую духовность", - цитирует Беллуччи ТАСС.



Артистка отметила, что сожалеет, что не сможет сыграть Анну Каренину из-за возраста. "Есть определенные критерии, которые необходимо соблюдать. Это была бы прекрасная роль, жаль, что уже, наверное, мне поздно ее играть. Но это и правильно, актрисе важно понимать свои возможности и границы", - подчеркнула актриса. Беллуччи 30 сентября исполнится 60 лет.

Также Белуччи рассказала о причинах своего выбора ролей в карьере. Она выразила признательность Джузеппе Торнаторе за свою роль в "Малене", сделавшую ее новым символом итальянского кино. После этого актриса выбрала интернациональный путь в карьере, снимаясь Голливуде и европейском кино, но не прекращая сотрудничество с итальянскими режиссерами.