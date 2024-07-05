Крым, слова об СВО, два билета в Милан: чем сейчас занимается Людмила Чурсина

Народная артистка СССР Людмила Чурсина последний раз снималась в кино в 2022 году. Чем она занимается сейчас, что известно о ее личной жизни и позиции по спецоперации?

© globallookpress

Чем известна Чурсина

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. Окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина.

Актриса снималась в картинах «На семи ветрах», «Донская повесть», «Два билета на дневной сеанс», «Угрюм-река», «Журавушка», «Любовь Яровая», «Олеся», «Схватка», «Открытая книга», «Собственное мнение», «Братья Рико», «Бой на перекрестке», «Русь изначальная», «Черная комната», «Тайная сила», «Рысак», «Держи меня крепче», «Хочу ребенка», «Маргоша», «Щенок», «Преступление по наследству», «До смерти красива», «Анатомия убийства», «Отражение» и других.

Всего в ее фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Чурсиной

Первым мужем Людмилы Чурсиной был режиссер Владимир Фетин, который снял «Донскую повесть», сделавшую ее знаменитой. Он был старше актрисы на 16 лет.

Супруги прожили вместе 17 лет и развелись из-за пристрастия Фетина к алкоголю.

«Я стала выпивать с ним, чтобы помочь, но не вышло. Он был большим добрым ребенком. Не знал, как завязываются галстуки, был неприхотлив в быту. Но это не касалось работы», — рассказывала Чурсина.



После расставания с Фетиным артистка хотела спрыгнуть с моста, но ее спас случайно проезжавший мимо таксист. Мужчина остановился около парапета, на краю которого стояла Чурсина, успокоил ее и отвез домой.

В 1983 году актриса вышла замуж за океанолога Владимира Петровского, но через два года пара рассталась.

«Этот брак оказался нелепым. Хотя у нашей встречи тоже, видимо, был смысл...» — вспоминала актриса в интервью 7days.ru.



Третьим мужем Чурсиной был дипломат Игорь Андропов. Вместе они прожили с 1987 по 1991 год.

Детей у актрисы нет, но есть племянник и внучатые племянницы.

«Мне кажется, я свою меру уже исчерпала в том, что касается браков. Теперь всю любовь я отдаю родным... А раньше холила и лелеяла мужей, была им не только женой и любовницей, но и матерью. В моей жизни нет детей. Да, так случилось. Это моя боль. Но опять-таки, все по высшей воле», — признавалась Чурсина.



Что Чурсина говорила о спецоперации

За поддержку российских властей, в том числе по вопросу Крыма, Людмила Чурсина внесена в украинскую базу «Миротворец». Она также находится в списке тех, кому запрещен въезд в страну.

Чурсина признавалась, что с большим удовольствием отправилась бы к военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, чтобы поддержать их творчеством.

«Если бы я была юнее и было бы больше сил, я бы приехала к вам читать замечательную поэзию Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, но, к сожалению, уже не дано. Поэтому я хочу пожелать вам, чтобы хотя бы новогодние дни были спокойными, чтобы как-то вразумились наши недруги, которые пичкают врага гадостью, снарядами, деньгами. Эти страны окрысились, совершенно не понимая, что Россию нельзя победить», — объясняла актриса «Абзацу».



Чем сейчас занимается Чурсина

Людмила Чурсина продолжает творческую деятельность. 82-летняя артистка задействована в постановке «Два билета в Милан».

В кино Чурсина последний раз снималась в 2022 году — тогда вышел сериал «Мокьюментари» с ее участием.