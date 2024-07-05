Джессика Альба хотела бы вернуться к роли Сью Шторм

Голливудская актриса Джессика Альба поделилась своим мнение по поводу грядущего перезапуска «Фантастической четвёрки». В 2005 году девушка исполнила роль Сьюзан Шторм в аналогичной дилогии — и сейчас она с радостью вернулась бы к героине.

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По словам Альбы, она в любой момент готова надеть костюм Невидимой Леди, потому что ей очень нравится героиня.

"Я бы вернулась к роли Сьюзан Шторм в новой «Фантастической четвёрке». Мне нравится этот персонаж… В то время она была настолько уникальной во вселенной Marvel. Женщин-супергероев было не так много."



В грядущем перезапуске «Фантастической четвёрки» роль Сьюзан Шторм досталась Ванессе Кирби, известной по «Миссии: невыполнима». Съёмки ленты стартуют в ближайшие дни, а её премьера состоится 25 июля 2025 года.