Бортко отреагировал на идею массовой пересъемки советской классики

Народный артист России режиссер Владимир Бортко в разговоре с NEWS.ru отказался комментировать массовую пересъемку советской классики. Он заявил, что ничего не думает по данному поводу. По словам режиссера, эта тема ему неинтересна.

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"Мне это неинтересно. Я никак не считаю", — высказался Бортко.



Министерство просвещения России ранее выступило с предложением переснять 30 советских фильмов историческо-патриотической тематики. Кроме того, предлагается экранизировать 15 литературных произведений, среди которых работы Льва Толстого и Александра Солженицына. Предлагается переснять такие кинокартины, как «Звезда пленительного счастья», «Кортик», «Судьба человека» и другие.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее раскритиковал режиссера Сарика Андреасяна за желание снять полнометражную кинокартину по роману-эпопее «Война и мир» Толстого. Он отметил, что ему жалко создателя известного произведения. Критик также предположил, что у режиссера есть какая-то личная обида на писателей.

Ранее режиссер и сценарист Алексей Учитель на полях ПМЭФ-2024 заявил, что вопрос о современном герое, нужном российскому зрителю, является игрой в «угадайку». По его словам, в создании фильмов и разработке персонажей нет правил, главная задача — продумать все так, чтобы это было интересно.