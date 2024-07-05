Отъезд из РФ, злость к мигрантам, рак: как живет актер Андрей Гайдулян

Актер Андрей Гайдулян прославился благодаря роли Саши Сергеева в сериалах «Универ» и «СашаТаня». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артиста, какие последние новости выходили о нем?

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Чем известен Гайдулян

Андрей Гайдулян родился 12 апреля 1984 года в Кишиневе. Он окончил Институт современного искусства, а в 2008 году получил дополнительное образование в США в школе актерского мастерства Ли Страсберга.

В кино Гайдулян дебютировал в 2004 году в сериале «Кулагин и партнеры». Известность ему принесла роль Саши Сергеева в ситкомах «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня».

Также актер снимался в проектах «Полный контакт», «Друзья друзей», «Медсестра», «Zомбоящик», «Красные пророчества» и других.

Что известно о личной жизни Гайдуляна

Андрей Гайдулян впервые женился в 2016 году на актрисе Диане Очиловой. Спустя год пара развелась. Артистка намекала, что союз распался из-за неверности Гайдуляна и его увлечения актрисой Александрой Велескевич, однако он подобное отрицал.

В 2022 году Гайдулян признался, что находится в браке с Александрой Велескевич. Артист назвал их отношения счастливыми и отметил, что не ревнует супругу, которая снимается в откровенных сценах.

«Что говорить, у меня жена актриса, и я к этому спокойно отношусь, болею за нее, мы иногда даже обсуждаем "обнаженные" сцены. Меня совсем не напрягает что-то приготовить вместо жены, а иногда я, наоборот, требую, чтобы мне приготовили ужин, когда я уставший вернулся с работы. Но я спокойно могу делать "традиционно женские" вещи», — сказал он 7days.ru.



По данным СМИ, Гайдулян тайно женился на Велескевич в 2018 году. Церемония прошла в Лас-Вегасе. Также у актера есть сын Федор, рожденный от девушки по имени Римма, с которой у Гайдуляна был роман в студенческие годы.

Что Гайдулян говорил о мигрантах

После теракта в «Крокус Сити Холле» Андрей Гайдулян опубликовал пост в соцсетях, в котором показал фото одного из террористов и сообщил, что его беспокоит проблема бесконтрольной миграции, которая, по его мнению, присутствует в России.

«Да, я испытываю гнев и злость. И делать вид, что я не замечаю мигрантов, — я не могу. Бесконтрольная миграция — это то, о чем все знают, что все ненавидят», — написал актер.



Что известно о болезни Гайдуляна

В 2015 году у Андрея Гайдуляна диагностировали лимфому Ходжкина. Лечение артист проходил в Германии.

В 2016 году Гайдулян вернулся в Россию и сообщил, что смог победить рак. Он отмечал, что справиться с недугом ему помогла вера — он регулярно посещал церковь и молился.

Какие известны скандалы с Гайдуляном

В 2022 году интервью Андрея Гайдуляна бывшему резиденту Comedy Club Богдану Лисевскому обернулось скандалом. Актеру не понравилось, что комик шутил по поводу его роста, а когда Лисевский назвал артиста по имени героя Саши Сергеева, Гайдулян взял стул, на котором сидел, и стал им стучать. Затем он обматерил шоумена, замахнулся на него стулом и со злостью бросил. Немного успокоившись, артист сел обратно, но спокойно продолжить диалог он не смог.

В декабре 2018 Гайдулян также оказался в центре скандала, когда во время гастролей со сцены назвал зрителей Петропавловска-Камчатского быдлом и обвинил их в неуважении к актерам. Речь артиста засняли зрители.

«Я хочу сказать, что такого отвратительного отношения аудитории я не видел за все время игры этого спектакля. Чтобы кричали из зала — это свинство и вот это слово (показывает на декорации с надписью "быдло"). Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть», — возмутился Гайдулян.



Чем сейчас занимается Гайдулян

Андрей Гайдулян в 40 лет продолжает творческую карьеру. Зимой 2024 года стартовало продолжение сериала «СашаТаня». Также артист принял участие в съемках ленты «Группировка "Нежить"».

Помимо съемок в кино, Гайдулян гастролирует по России со спектаклем «Дуэнья». Также он задействован в постановках московских театров.