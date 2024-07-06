Тревога из-за СВО, смерть мужа, театр: где сейчас актриса Ольга Остроумова

Народная артистка России Ольга Остроумова прославилась благодаря ролям в лентах «А зори здесь тихие», «Любовь земная», «Гараж». Как сейчас складывается карьера и жизнь актрисы, что она говорила об СВО и уехавших коллегах?

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Чем известна Остроумова

Ольга Остроумова родилась 21 сентября 1947 года в городе Бугуруслане Оренбургской области, окончила ГИТИС. В разные годы служила в ТЮЗе, театре на Малой Бронной, Театре миниатюр и в театре имени Моссовета.

В кино Остроумова дебютировала в 1968 году в картине «Доживем до понедельника». Наибольшую известность ей принесла роль Жени Комельковой в военном фильме «А зори здесь тихие».

Также актриса снималась в проектах «Любовь земная», «Судьба», «Варвары», «Василий и Василиса», «Не было печали», «Хочу Луну», «Живой труп», «Очень верная жена», «Змеиный источник», «Бедная Настя» и других. Всего в ее фильмографии 95 работ.

Что известно о личной жизни Остроумовой

Первым мужем Ольги Остроумовой был однокурсник Борис Аннабердыев. Однако этот брак просуществовал всего три года.

В 1970 году Остроумова узаконила отношения с режиссером Михаилом Левитиным. В 1975 году у супругов родилась дочь Ольга, в 1983 году — сын Михаил. В 1993 году Остроумова и Левитин развелись из-за неверности режиссера.

В 1996 году Остроумова вышла замуж за актера и режиссера Валентина Гафта. Он скончался в 2020 году. Последние годы жизни он боролся с болезнью Паркинсона.

Что Остроумова говорила об СВО

Ольга Остроумова длительное время не комментировала спецоперацию, однако в мае 2023 года призналась, что ей тревожно от нынешних новостей. На вопрос журналистов о том, верит ли она в то, что ситуация и отношения России и Украины выправятся, актриса ответила положительно.

«Должна. Все-таки я оптимист. Жизнь неостановима. До нас, после нас все равно будет жизнь», — подчеркнула она.



Артистка рассказала, что несколько лет назад и представить не могла, что когда-нибудь против России будут выступать Грузия, Латвия или Украина. По ее словам, во время гастролей по зарубежью ее везде хорошо принимали.

Что Остроумова говорила об уехавших артистах

Ольга Остроумова считает, что не нужно делать поспешных выводов о знаменитостях, которые уехали из России после начала СВО. Также артистка против того, чтобы этой категории людей запрещали въезд на родину.

«Пусть они просто вернутся. Родина рано или поздно позовет изнутри. Мы не можем никого судить сейчас. Надо от событий отойти на несколько лет», — сказала она «Российской газете».



Чем сейчас занимается Остроумова

Ольга Остроумова последний раз принимала участие в съемках кино в 2022 году. Тогда с ней на экраны вышла лента «Номинация».

При этом 76-летняя актриса продолжает выходить на сцену театра им. Моссовета, а также гастролировать по России с постановками «Трое в парке, не считая собаки» и «Семейный ужин в половине второго».