Звезда «Гладиатора» раскритиковал сценарий фильма из-за ляпов

Австралийский актер Рассел Кроу, прославившийся благодаря фильмам «Игры разума», «Нокдаун» и «Гладиатор», раскритиковал первоначальный сценарий последнего из названных фильмов. В интервью GQ кинозвезда объяснил, что в изначальной версии было очень много исторических неточностей.

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Вы, черт возьми, говорите мне, что собираетесь потратить $100 млн на предмет, о котором вы ничего не знаете? — возмущался Кроу.



Актер отметил, что некоторые участники съемочной группы даже представления не имели, кто такой император Марк Аврелий. При этом агент Кроу очень настаивал, чтобы артист не отказывался от проекта. После этого Кроу встретился с режиссером Ридли Скоттом и они вместе стали перерабатывать сценарий картины. По воспоминаниям актера, тогда они потратили целую ночь, чтобы сгладить все исторические неточности.

Ранее стало известно, что Скотт готовит к выходу вторую часть исторической драмы. Главные роли в новом «Гладиаторе» достались Полу Мескалу («Нормальные люди») и Педро Паскалю («Игра престолов»). Мировая премьера картины запланирована на ноябрь 2024 года.

Кинокритик Юрий Гладильщиков выразил мнение, что «Гладиатор 2» не будет успешен в России. По его мнению, первая часть картины не отражала реальных событий из истории древнего мира, вместо этого создатели пытались лишь восхвалять США. Гладильщиков добавил, что сам он также не возлагает никаких ожиданий и надежд на фильм.