Как сейчас живет Марина Могилевская

Звезда сериала «Кухня» Марина Могилевская раньше часто появлялась на светских мероприятиях, однако со временем стала редким гостем ковровых дорожек. Как сейчас живет актриса, что известно о ее личной жизни?

Как жила Могилевская до «Кухни»

Могилевская родилась 6 августа 1970 в Заводоуковске Тюменской области в семье преподавательницы немецкого языка и истории и физика. Родители будущей актрисы развелись, когда она была маленькой. Девочку воспитывала мама.

Как рассказывала артистка, в детстве она была прилежным ребенком. Могилевская ходила в художественную и музыкальную школы, занималась плаванием и гимнастикой, учила английский и немецкий языки. После выпуска девушка хотела поступить в МГИМО, но конкурс был слишком высоким.

После этого Могилевская решила строить жизнь в Киеве. Именно в этом городе ее ждал любимый мужчина, кинооператор. Кроме того, на Украине жил отец Могилевской, который помог ей подготовиться к поступлению в Киевский институт народного хозяйства.

Театральный мир был совершенно закрыт для девушки до тех пор, пока однажды ее не заметила агент киностудии имени Довженко. Могилевской предложили прийти на кастинг фильма «Каменная душа», в котором она получила свою первую роль — гуцулки Маруси.

После выхода ленты актриса начала активно сниматься. Пусть роли были эпизодическими и второстепенными, однако режиссеры начали замечать Могилевскую и уже в 1993 году она сыграла главную роль в картине «Гладиатор по найму».

Получив корочку бухгалтера, актриса поступила в Киевский институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого. Тогда же Могилевская начала выступать на сцене Киевского национального драматического театра имени Леси Украинки.

Актриса прожила на Украине 10 лет. За ее плечами были многочисленные роли в полнометражных и многосерийных фильмах. Могилевская получила приз Киевского кинофестиваля «Стожары» за роль американской журналистки в картине «Репортаж». Однако в 1996 году артистка развелась с супругом и решила в корне изменить свою жизнь.

«Я обожаю Киев. Но в начале 1990-х там началась украинизация. И для меня, не знающей украинского языка, единственным прибежищем был мой театр, который я обожала. Но мне этого было мало — мне дико хотелось работать. И, конечно, я понимала, что лучше бы мне вернуться в Россию. Терять по большому счету было нечего: личная жизнь к тому времени была разрушена. А Москва, по сути, мой родной город. Поэтому, когда мне позвонили и предложили вести программу „Доброе утро, Россия!“, я решила, что это хороший повод вновь изменить жизнь. В пять утра собрала два чемодана, села в свою старенькую „Тойоту“ и в жуткий ливень отправилась в столицу. На следующий день я уже сидела в прямом эфире с Михаилом Сергеевичем Горбачевым», — вспоминала Могилевская.



В России актриса сыграла десятки ролей, опробовала себя в амплуа сценаристки. Сейчас фильмография Могилевской насчитывает почти 70 работ, в том числе сериал «Кухня» и его сиквелы. Артистка воплощала на экране роль шеф-повара ресторана, которая строит отношения с героем Дмитрия Назарова.

Какие отношения у Могилевской и Домогарова

В 2000-м на экраны вышел сериал «Марш Турецкого», в котором актриса сыграла жену главного героя. Экранным супругом артистки стал Александр Домогаров, которого, по словам Могилевской, она обожает.

«Замечательно [работалось с Домогаровым], я его обожаю! С его имиджем и внешностью он мог бы быть совсем другим — высокомерным. Саша же в жизни человек очень искренний, преданный дружбе, ранимый. Он мой близкий друг. <...> Никаких намеков на что-то большее, чем дружба, никогда не было. Ни с его, ни с моей стороны», — подчеркивала Могилевская в интервью «Экспресс-газете».



Где сейчас Марина Могилевская

Вторым мужем актрисы стал продюсер Александр Акопов, но через несколько лет пара распалась. Причиной расставания, как рассказала актриса в беседе с изданием «7Дней», стали ее комплексы.

В 2011 году Могилевская родила дочь. Артистка призналась, что долгое время мечтала о ребенке и буквально вымолила наследницу. Имя отца ребенка она не раскрывает.

После 2014 года активность Могилевской пошла на спад. Она снялась в сериале «Акварели» и эпизоде «Ералаша», однако с 2021 года ее фильмография не пополняется. Светским мероприятиям актриса предпочитает работу на приусадебном участке, о чем писал Life.ru.