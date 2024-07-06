Недавно кастинг-директор «Джокера 2» Франсин Мейслер выступила на кинофестивале в Чехии. В ходе мероприятия Мейслер заявила, что была удивлена невероятной актёрской игрой Леди Гаги в фильме.

Я не предлагала взять Леди Гагу. Это была идея не моя, а Тодда Филлипса… Однако увиденное очень впечатлило меня… Игра Хоакина Феникса поражала воображение, но то, что она [Леди Гага] не отставала от него и выглядела настоящей, показывает, что она отлично справилась с ролью.



Центральных персонажей в сиквеле станет двое: Джокер и его возлюбленная Харли Квинн. В продолжении также будут музыкальные номера, вдохновлённые знаменитыми композициями. Режиссёром вновь выступил Тодд Филлипс.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября. Дата выхода картины в кинотеатрах России пока не раскрывается. Лента не войдёт в новую киновселенную Джеймса Ганна.