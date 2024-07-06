Олег Меньшиков сравнил Славу Копейкина из «Слова пацана» с собакой

Слава Копейкин в интервью Hello! рассказал о своей роли в сериале «Дети перемен» режиссеров Любови Львовой и Сергея Тарамаева. В этом проекте актер отошел от амплуа «Слова пацана».

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- В центре сюжета трое сводных братьев, пути которых начинают стремительно расходиться, у каждого появляются свои друзья и тайны, - сказал актер в интервью «». - Мой герой Петр, старший из братьев, идет по стопам отца и выбирает путь криминала, жизни «по понятиям». Наверное, кому-то на первый взгляд может показаться, что мои герои из разных проектов похожи, но я стараюсь каждую роль играть по-разному, не выдавать что-то одно. Люди, посмотревшие «На автомате», говорят, что увидели совершенно нового героя, не похожего на Турбо из «Слова пацана». И мне очень приятно, это доказывает, что я актер, профессионал — дайте мне задание, и я его выполню.



Также Слава Копейкин рассказал, чему его научил Олег Меньшиков в театральном институте:

- Олег Евгеньевич научил нас внутреннему профессионализму. Тому, что нельзя подставлять партнера, опаздывать. Я если задерживаюсь, чувствую внутренний дискомфорт. Знаю людей, которые вообще на эту тему не переживают. Так что да, мастер привил мне дисциплину. В конце первого курса как-то сказал мне: «Ты талантливый и органичный, как собака, но главная проблема в том, что ты это знаешь». Поэтому он просил меня не лениться и направлять свою энергию в нужное русло. Я, честно говоря, тогда не совсем воспринял его слова и понял их уже после выпуска. Но, действительно, он был прав в том, что мне нужно себя дисциплинировать и держать в руках, обслуживать свой талант, работать на него.



Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил, что продолжения сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в ближайшее время ждать не стоит.