Куда пропала Светлана Иванова

Звезда сериалов «Тест на беременность» и «Триггер» Светлана Иванова редко дает интервью и делится подробностями личной жизни. Как живет актриса, какие последние новости о ней?

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Где Светлана Иванова

Фильмография актрисы насчитывает почти 100 работ. В 2024 году на экраны вышла драма «Вы меня видели?», в которой Иванова сыграла главную роль — женщину по имени Вера, которая обманом вывозит семью из Перми в Архангельскую область искать свою пропавшую младшую дочь. Кроме того, артистку можно было увидеть в сказке «Девка-Баба».

Сейчас на этапе производства находятся пять лент с участием Ивановой, в четырех из которых она сыграла главную роль. Речь идет о картинах «Карузо», «Юг», «Триггер-3», «Степные боги», «Эль Русо» и «Василий и Норочка».

Зрители также надеются увидеть «Тест на беременность — 5». Как пишет KP.RU, после премьеры четвертого сезона представители онлайн-кинотеатра KION намекнули на продолжение проекта, сюжет которого пока не раскрывается. Издание подчеркивало, что создатели не намерены закрывать франшизу о враче-акушере Наталье Бахметьевой.

Что Иванова говорила о российском кино и уехавших звездах

Говоря о российском кино, Иванова отмечала несистемность пиара отдельных артистов и картин. По ее словам, каждый артист сам занимается своим позиционированием и продвижением и сам несет ответственность за то, как представляет себя в медиапространстве.

«Наше кино очень разное. <...> Оно всё очень разное, каждое развивается по своим законам. При этом очень часто в нашей стране его делают одни и те же люди, которые в этот раз в этой команде, в другой раз в другой. Наверное, поэтому сейчас всё такое везде и про всё и нет векторов», -отмечала Иванова, добавив, что в Голливуде за актерами «стоит большое количество денег» и звезд «выкупают студии».



Актриса нейтрально высказывалась об артистах, решивших эмигрировать. Говоря о коллегах по театру «Современник», Иванова подчеркивала, что незаменимых людей нет.

«Это точно удар для театра. Я считаю, что незаменимые бывают. А с теми из уехавших, с кем у меня были какие-то человеческие отношения, мы продолжаем общаться. Но уход любого талантливого человека для театра — это потеря», — рассказывала Иванова в интервью Юлии Меньшовой.



В третьем и четвертом сезонах сериала «Тест на беременность» актриса работала на съемочной площадке вместе с заслуженной артисткой России Кристиной Орбакайте. Певица сыграла принципиальную заведующую родильным отделением Нику Алексеевну.

«Она [Орбакайте] очень жадная до всего, что происходит вокруг, и при этом, как сказать, свой пацан. Я думаю, что это благодаря опыту гастролирования и выступления с разными коллективами в разных местах. Она очень чувствует атмосферу и за секунду стала ее частью, как будто всегда там и была. Я знала, что мне с ней будет классно работать», — вспоминала Иванова.



Как сложилась личная жизнь Светланы Ивановой

В 2006 году на съемках картины «От любви до кохання» Иванова познакомилась с оператором Вячеславом Лисневским, с которым встречалась три года. Пара даже провела обряд бракосочетания на Мальдивских островах, но официально отношения не были зарегистрированы.

В 2012 году актриса родила дочь Полину. Имя отца ребенка Иванова не раскрывала, однако спустя три года стало известно об отношениях актрисы с женатым режиссером Джаником Файзиевым, который старше нее на 24 года. Знаменитости вместе работали над проектом «Август. Восьмого». Тогда деятель искусства состоял в браке с актрисой Линой Эспли и воспитывал двоих детей от нее.

«Так бывает. Не я первая, не я последняя. Я была очень счастлива. Наверное, эта ситуация была тяжёлой, но в ней не было какого-то отчаяния. Я была влюблена и любима. Может быть, это какая-то наивная позиция, но наивность иногда оберегает от каких-то переживаний, которые, наверное, тоже были. Это уже было так давно», — говорила Иванова.



В 2018 году актриса стала матерью во второй раз, на свет появилась еще одна дочь от Файзиева, которую назвали Мира. Вскоре режиссер развелся с женой, и они с Ивановой сыграли тайную свадьбу в 2019 году.

Сидит ли Светлана Иванова на диетах

В беседе с aif.ru актриса рассказывала, что не сидит на диетах. Свою фигуру и вес 42 кг она считает подарком природы. Актриса подчеркивала: хотя стройность — «не результат невыносимых тренировок и диет», она все равно следит за своим питанием.

В СМИ распространялись слухи о пластических операциях звезды. В Сети была информация, что Иванова оперировала нос. Сама актриса не комментировала эти слухи.