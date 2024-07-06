Мечты о Болливуде: как живет Любовь Аксенова

Любовь Аксенова — востребованная актриса, однако неохотно общается с прессой и редко делится подробностями личной жизни. Что известно о творческих планах артистки, какие последние новости о ней?

Что Любовь Аксенова говорила о российском кино

В разговоре с РБК Life о будущем отечественного кинематографа актриса говорила, что «непростые времена — это возможность для роста». Аксенова подчеркивала, что спокойно за российскую индустрию, поскольку видит усердно работающих над ее развитием людей.

«Я знаю по собственному опыту, что кризис — это возможность выйти на новый уровень. Сейчас я спокойна за российское кино, потому что знаю людей, которые каждый день с большой отдачей, вниманием и усердием делают все возможное, чтобы российский кинематограф развивался и становился лучше, обретал самобытность. Я верю, что плоды такой деятельности взойдут», — признавалась актриса.



При этом Аксенова добавила, что ее «тянет на Восток». По словам актрисы, она заинтересована в проектах в Корее, Китае или Японии.

«Было бы здорово озвучить героя аниме или сыграть персонажа в компьютерной игре, чтобы ему принадлежала моя внешность. Мне интересен сам этот опыт — играть в датчиках. Однажды у меня уже было подобное — очень маленький эпизод, но ради него меня всю обвешали датчиками», — признавалась актриса.



Кроме того, артистка мечтает сняться в болливудском кино вроде «RRR: Рядом ревет революция». Аксенова хотела бы воплотить на экране образ «плохой девчонки, агента спецслужб».

Где сейчас Любовь Аксенова

После начала СВО Аксенова перестала вести Instagram (деятельность в РФ запрещена). В последнем посте она призвала выражать больше «любви, понимания, сочувствия, терпения и доброты к себе и окружающим людям».

«Кажется, это единственный способ что-то действительно изменить. <...> Мы все об одном, мы все в одном», — писала актриса.



Позднее артистка подчеркивала, что не намерена эмигрировать.

Сейчас на этапе производства находятся три картины с Аксеновой: «Преступление и наказание», «Прометей» и «Жить жизнь -- т2». В последних двух она сыграла главные роли.

Как сложилась личная жизнь Любови Аксеновой

В интервью РИА Новости актриса рассказывала, что у нее была любовь с абьюзером. Имя партнера артистка отказалась назвать, однако поделилась воспоминаниями об этом периоде.

«Я постоянно чувствовала себя виноватой. Но теперь понимаю, что это типичное состояние жертвы в подобных отношениях. <...> Я постоянно переживала, что со мной что-то не так. Все строилось на страхе потерять отношения. И, слава богу, понимаю сейчас. Но тогда в силу юности и внутренней незрелости испытывала тревогу и сомневалась в себе», — признавалась актриса.



В 2013 году актриса вышла замуж за режиссера Павла Аксенова, с которым познакомилась на съемках фильма «Шиповник». Звезда отмечала, что ее супруг заботлив, неревнив, готов поддержать ее во время работы над сложными проектами. У Аксеновых пока нет детей. По признанию актрисы, она уважает многодетные семьи, но пока не торопится.

Как Любовь Аксенова сохраняет форму

Актриса в одном из интервью признавалась, что «не до конца адекватно» воспринимает себя. Иногда, глядя в зеркало, Аксенова думает, что выглядит не очень, но спустя время, пересматривая фото, осознает, что была красива.

Артистка признавалась, что ей не хватает времени на спортзал из-за постоянных съемок. Аксенова стремится компенсировать это пешими прогулками. Кроме того, актриса «в любое свободное время» приседает, качает пресс, отжимается, делает очень простые упражнения и смотрит на себя «добрым взглядом».

«Я стараюсь интегрировать спорт в свою жизнь. Я довольно много занималась пластикой, когда готовилась к роли, и это тоже движение. Походила час на каблуках — уже сожгла калории. Поэтому в свободные минуты я стараюсь двигаться, и таким образом, видимо, получается результат. Но забавно, что я его сразу не вижу», — рассказала актриса в беседе с «Ведомости. Город».



Тогда Аксенова рассказала, что придерживалась сыроедения. Актриса честно призналась, что не любит себя ограничивать, поэтому иногда нарушает правила системы питания.