Где сейчас актриса Агния Кузнецова

Актриса Агния Кузнецова не стала скрывать свою позицию по СВО, хотя это могло разрушить ее брак. Что известно о творческих планах артистки, ее личной жизни?

Где сейчас Агния Кузнецова

В 2024 году состоялась премьера нескольких картин с участием актрисы. Речь идет об эпизодических ролях Кузнецовой в лентах «Он + Она» и «Саша и Питер». Кроме того, Кузнецова сыграла роль второго плана в сериале «Я знаю, кто тебя убил» с Александром Яценко и Юлией Снигирь.

В производстве сейчас находятся ленты «Лотерея» и «Пепел и доломит» с участием артистки. В последней Кузнецова сыграла главную роль.

Кроме того, актриса востребована в театре. Сейчас можно приобрести билеты на такие постановки с ее участием, как «Ранеская. Сквозь смех и слезы!», «Женщины Есенина» и «Три сестры».

«Аплодисменты не имеют значения, важен обмен. В общем, спектакль — это что-то, что меняет твое состояние. Как если бы ты водки выпил, то есть ты пришел трезвый, водку выпил — ты пьяный. И театр такой же смысл имеет. Зритель пришел, чтобы его „торкнуло“. Театр — это изменение, если изменения нет, театра нет. Это самое пошлое, что может быть: прийти на спектакль и видеть, что артист играет, его самого тошнит, и он не понимает, что он делает», — делилась Кузнецова в интервью «Москве 24».



Как сложилась личная жизнь Агнии Кузнецовой

Кузнецова состояла в отношениях с однокурсником и партнером по фильму «Груз 200» Леонидом Бичевиным. По признанию актрисы, совместный быт давался начинающим артистам непросто, обрести семейное счастье им мешали финансовые проблемы. Кроме того, Кузнецова признавалась на передаче «Судьба человека», что мучила Бичевина ревностью. После расставания Кузнецова впала в депрессию, о чем писал StarHit.

«Я прямо физически чувствовала ту боль и не находила себе места. Не могли ни сидеть, ни стоять, ни лежать, металась по квартире, по улицам и нигде не находила покоя. Слезы кончились. Я слушала тяжелый рок сидя на подоконнике и думала, что надо броситься вниз. Чтобы прекратить наконец эту боль», — процитировал слова актрисы Борис Корчевников во время программы.



Спустя несколько лет после расставания с Бичевиным актриса все же обрела личное счастье. 16 сентября 2015 года вышла замуж за танцора и хореографа Максима Петрова. Кузнецова хотела стать матерью, однако попытки забеременеть были тщетны. Тогда супруги начали думать об усыновлении ребенка, но прежде Кузнецова сходила в церковь и начала ездить по святым местам, писал портал Woman.ru. В итоге в декабре 2019 года у пары родился сын Андрон.

«Трудности в семейной жизни можно преодолеть, если мужчина морально к этому готов. Женщина может быть злая, нервная, плохая хозяйка. Но если мужчина ее терпит, брак никогда не разрушится. Все держится на мужчине. Я в этом уверена», — делилась Кузнецова в беседе с WomanHit.



Что Агния Кузнецова говорила об СВО

В интервью WomanHit в 2022 году Кузнецова признавалась, что из-за начавшейся российской спецоперации в семье возникли недопонимания. По словам актрисы, на фоне СВО она села поговорить с супругом и обозначить свою позицию.

«Когда все это началось на Украине, мы с Максом сели и поговорили. А ты что думаешь? А ты за кого? А где ты дальше будешь жить? Сначала недоверчиво, аккуратно вопросы задавали, но, поняв, что мы на одной волне, почувствовали большое облегчение. У нас общие взгляды на нашу страну и народ — это нас объединило. Даже какие-то мелкие стычки и ссоры после этого прекратились», — подчеркивала Кузнецова.



Актриса отмечала, что «дружба и товарищество — это прочный фундамент, на котором можно что-то строить». По мнению Кузнецовой, если бы она глобально не сошлась во взглядах с супругом, то «не имело бы смысла жить вместе дальше».