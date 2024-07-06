Куда исчез народный артист Олег Басилашвили

Народный артист СССР Олег Басилашвили давно не играет в кино, однако по-прежнему любим публикой. Что актер думает об СВО, понравилась ли ему новая экранизация «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина?

Что Басилашвили говорил о России

В 2017 году актер заявил о собственном стыде за Россию. Басилашвили в интервью изданию «Росбалт» отвечал на вопрос, не вызвана ли ненависть, которая зашкаливает в обществе, конфликтом в Донбассе и вопросом Крыма.

«Я думаю, что наоборот — и конфликт в Донбассе, и проблема Крыма вызваны всеобщим нагнетанием ненависти. <...> Я надеялся, люди поймут, что убивать друг друга — это преступление, даже на войне. <...> Мне стыдно, что наша страна сейчас стоит в одном списке с Ираном и Северной Кореей. <...> Каким образом моя великая, прекрасная родина оказалась в этом ряду? До чего же мы ее довели?» — говорил Басилашвили.



Как Басилашвили относится к СВО и уехавшим звездам

В феврале 2022 года Басилашвили в разговоре с NEWS.ru заявил, что очень любит народ Украины, и призвал украинцев сохранять спокойствие. Тогда актер признавался, что тяжело переживает «все, что сейчас происходит», поскольку у него много друзей в этой стране.

«Я бы призвал украинцев сохранять спокойствие и верить в то, что моё отношение к Украине остаётся прежним», — заявлял Басилашвили.



В июле 2023 года звезда «Служебного романа» выразил мнение, что «СВО не завершится никогда». По его словам, это невозможно, поскольку «на переправе коней не меняют».

Тогда же артист подчеркнул, что не осуждает коллег, которые эмигрировали за границу или высказали свое нелестное мнение насчет происходящего в стране.

«Уехали и уехали. Почему человек не может уехать из Москвы в Париж? Бунин же уезжал, и Тургенев. Каждый имеет право выбора места в жизни», — объяснял Басилашвили.



Кроме того, актер заступался за коллегу по «Служебному роману» народную артистку РФ Лию Ахеджакову после того, как она лишилась роли в театре «Современник».

«Я считаю, что это полнейшее безобразие! Отмененный спектакль „Игра в джин“ очень хороший. Никакого отношения к политике он не имеет. Может, кого-то раздражает Лия Ахеджакова? Но это ведь другое дело!» — высказался тогда Басилашвили.



Актер заявил, что готов подписать документ в защиту Ахеджаковой. Он назвал коллегу «достойной, прекрасной, хорошей актрисой», которую лишают единственной работы. Действия руководства театра он назвал «неправильным, неправомерным».

В 2015 году Минкульт Украины опубликовал «белый список художников». В нем оказался в том числе Басилашвили. В январе 2024 года в разговоре с «Абзацем» актер рассказал, что сохранил свое место в перечне.

«В Минкульте Украины просто посчитали меня хорошим артистом. Вот и всё», — ответил на вопрос редакции Басилашвили.



Что известно о здоровье Басилашвили

Актер дважды переболел коронавирусом. В 2023 году стало известно об ухудшении самочувствия артиста. В программе «Ты не поверишь!» Басилашвили посетовал, что в последнее время его беспокоит в собственном здоровье практически все. В частности, его мучили в боли в позвоночнике. Перед выходом на сцену Басилашвили делают уколы, однако после трехчасового спектакля он с трудом выходит на поклон.

«Должен играть спектакль. Вот посмотрим, смогу ли я его сыграть или нет. Я живу сейчас под блокадой из-за уколов», — рассказывал Басилашвили.



В июле 2023 года актер признавался, что сидит на «жесточайшей диете». При этом, по словам Басилашвили, он не увлекается физическими нагрузками, хотя их актеру рекомендуют врачи.

Понравился ли Басилашвили фильм Локшина «Мастер и Маргарита»

Одна из знаковых ролей Басилашвили в кино — Воланд в сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», снятом по одноименному роману Михаила Булгакова. Зимой 2024 года состоялась премьера новой экранизации произведения. Ее представил режиссер Михаил Лошкин.

Басилашвили признался, что прочитал много рецензий на новый фильм «Мастер и Маргарита» и отметил, что отрицательно относится к ленте, в которой снялись супруги Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Артист подчеркнул, что не смотрел вариант режиссера Михаила Локшина и не собирается.