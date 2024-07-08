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Экранная химия: актёрские пары, сыгравшие «в любовь» по несколько раз

В конце июня в прокат вышла романтическая комедия «Семейное дело», в которой Николь Кидман и Зак Эфрон блестяще сыграли влюблённых, безуспешно пытающихся скрыть свою связь от посторонних. Фанаты пришли в восторг от лицезрения на экране кумиров и их актёрской игры. Но самое интересное, что это не первый раз, когда Кидман и Эфрон выступили на съёмках романтическими партнёрами. В 2012-м они уже изображали симпатию к друг другу в триллере «Газетчик». В этом обзоре вспомним о других актёрских парах, сыгравших «в любовь» не по одному разу.

Экранная химия: актерские пары, сыгравшие «в любовь» по несколько раз
© Inc-News

Тимоти Шаламе и Сирша Ронан

Эти двое снялись в трёх фильмах и в двух из них изобразили влюблённых. Причём, в обоих случаях под руководством режиссёра Греты Гервиг – в «Леди Бёрд» (2017) и «Маленьких женщинах» (2019). «Я всегда знала, что он особенный. И он обладал магнетизмом как актёр. Нам всегда было с друг другом комфортно, - рассказала Сирша в 2020-м. – Несмотря на то, что у нас очень разные подходы в работе и перформансах, которые мы выдаём. Но меня это, действительно, волнует – то, насколько мы с ним разные».

Райан Гослинг и Эмма Стоун

Райан и Эмма покорили зрителей химией в трёх фильмах - «Эта дурацкая любовь» (2011), «Охотники на гангстеров» (2013) и «Ла-Ла Ленд» (2016). В беседе с Entertainment Tonight» в 2018-м Стоун назвала партнёра «дорогим, прекрасным другом» и заявила, что «не представляет себе жизни без Гослинга».

Кристиан Бэйл и Эми Адамс

Романтически отметились в «Афере по-американски» (2013) и во «Власти» (2018). В интервью GQ 2022-го года Кристиан объяснил, что ему пришлось выступать «медиатором» (посредником на переговорах) между Эми и режиссёром «Аферы» Дэвидом О. Расселом. «Я сделал то, что, по-моему ощущению, было необходимо, в стиле Irv (мед. – резервный объёма вдоха)».

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус

Изображали любовь в четырёх фильмах, причём, настолько убедительно, что встречались долгое время и за кадром, пока, наконец, не поженились в 2010-м. Картины «Ветчина, ветчина» (1992), «Вики Кристина Барселона» (2008), «Эскобар» (2017) и «Лабиринты прошлого» (2018) стали для них судьбоносными. «Мы не планировали этого делать каждые два года, - с улыбкой заявила Пенелопа о партнёрстве с Хавьером. – Время от времени это будет происходить, если мы сочтём правильным. Не думаю, что это будет слишком часто».

Адам Сэндлер и Дрю Бэрримор

Три совместных фильма, в которых сыграли влюблённых – «Певец на свадьбе» (1998), «50 первых поцелуев» (2004) и «Смешанные» (2014). По словам Дрю, их творческий тандем с Адамом основан исключительно на «любви, восхищении и юморе». «Я чувствую себя с ним в безопасности», - отметила актриса.

Том Хэнкс и Мэг Райан

В четырёх фильмах изображали романтический интерес: «Джо против вулкана» (1990), «Неспящие в Сиэттле» (1993), «Вам письмо» (1998) и «Итака» (2015). В интервью 2018-го Мэг поведала, что ей «очень легко» работалось с Томом. «Он слушает. Он стоит горой за других людей. И он не любит, когда вокруг происходит драма», - отметила она.

Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс

Также, как и предыдущая актёрская пара, снялись в четырёх картинах. Но только в двух из них «любили» друг друга. «Мой парень – псих» (2013) и «Серена» (2014). «Мы не разговариваем часто, но, когда я приехал в Бостон на «Джой» (фильм с Лоуренс 2015 г.), сразу стало понятно, что мы никогда и не прекращали. Мы просто начали с того же, где остановились, и это дорогого стоит. На неё достаточно просто посмотреть и почувствовать, я говорю правду», - признал Купер в 2015-м в беседе с Deadline.

Актеры
Газетчик
Охотники на гангстеров
Певец на свадьбе
Любимая
Афера
Мой парень – псих
50 первых поцелуев
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Маленькие женщины
Смешанные
Афера по-американски
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Ла-Ла Ленд
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Сирша Ронан
Грета Гервиг
Хавьер Бардем
Зак Эфрон
Брэдли Купер
Кристиан Бэйл
Дрю Бэрримор
Дженнифер Лоуренс
Адам Сэндлер
Пенелопа Крус
Николь Кидман
Эми Адамс
Эмма Стоун
Райан Гослинг