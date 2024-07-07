Актер Юрий Батурин собрался на СВО

Актер Юрий Батурин рассказал, что несколько раз хотел поехать на СВО. Об этом он сообщил в интервью на Youtube-канале Alexandra Glotova.

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Звезда российских телесериалов Юрий Батурин признался, что несколько раз порывался отправиться на СВО. Однако 51-летнего артиста не отпускала его жена.

«Я два раза пытался пойти добровольцем. Меня жена отговорила. Причем она такие слова находит правильные, что я думаю: „Ну да!“ Первый раз, когда я хотел отправиться туда, она говорит: „Зима, холодно, ну что ты будешь яйца в окопе морозить?“» — рассказал он.



Во второй раз супруга тоже успешно отговорила актера от поездки на фронт — она объяснила, что мужчине будет полезнее оставшись в семье.

В итоге Батурин до сих пор не оставляет мыслей о том, чтобы пойти на СВО.

«Я понимаю, что все будет супер, поэтому страха смерти нет. Мне не хочется умереть глупо — поперхнуться, оступиться. Хочется, чтобы моя смерть принесла пользу народу», — заявил он.



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