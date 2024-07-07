«Стала для них чужая»: как живет Мария Машкова, критика СВО, слова об отце

Мария Машкова заявила, что стала чужой для близких людей в России. Как живет актриса, что говорила об отце, о чем она попросила ФСБ и как критиковала СВО?

Что Машкова сказала о друзьях в России

В интервью в мае актриса заявила, что у нее осталось мало близких друзей в России. Она объяснила это тем, что она стала для них чужая.

«У меня было несколько очень близких подруг в России, ближайших моих. Осталось мало, почти один. Это тяжелый опыт. Я думаю, не только для меня, для них тоже. Я для них аналогично чужая стала и непонятная. То есть это такой взаимный болезненный опыт, он не только про меня, про них тоже», — сказала актриса.



В этом контексте высказывалась актриса Ирина Горбачева, известная массовому зрителю по сериалу «Чики» и фильму «Аритмия». Она отмечала, что после начала СВО ее дружба с Машковой прекратилась. Причиной тому послужили разные взгляды на происходящее.

«Для меня это боль, но я ее полностью и понимаю, и принимаю со всем, что она и какая она, честно», — отметила Горбачева.



Какие слова об отце говорила Машкова, критика СВО

Комментируя моноспектакль «Надеждины», поставленный по мотивам дневника прабабушки Машковой Мелании Севрук, актриса заявила, что ей хотелось бы, чтобы постановку увидел ее отец Владимир Машков.

«Хотела бы в какой-то момент. Потому что все равно я дочка. Все равно где-то глубоко внутри я верю в какой-то светлый финал этой драматичной истории», — сказала Машкова.



Артистка рассказала и о том, как решилась публично заявить о расхождении мнений по СВО с отцом. Машкова отметила, что ей поступило несколько предложений выступить с таким заявлением — от CNN и Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Мне параллельно поступило два предложения — CNN и Юра Дудь. Юра мне предложил поговорить еще до выпуска CNN. Я металась, конечно. В принципе, я отказалась уже. Но мне позвонил отец, у нас был с ним длинный разговор, который меня шокировал. Я его предупредила — в момент этого разговора я приняла решение, ему об этом сказала: „Раз ты публично вышел, раз ты в Лужниках, мне важно, чтобы мои родственники, мои друзья и коллеги на Украине понимали, что я не поддерживаю тебя в этом выборе, и я буду разговаривать с CNN и с Дудем“. И поскольку отец был предупрежден, я почувствовала, что имею на это право», — сказала Машкова.



Она добавила, что волна ненависти в ее адрес после этого заявления не останавливается до сих пор. Артистка призналась, что ей это неприятно. До этого Машкова рассказывала, что почти 40 лет пыталась инициировать встречи с отцом, но сейчас этот период прошел.

О чем Машкова попросила ФСБ

Актриса опубликовала пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором попросила ФСБ о помощи. Она рассказала, что доступ к ее Telegram-аккаунту получили злоумышленники, которые отправляют ее контактам сообщения с просьбой денег.